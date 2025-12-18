Quería ser “asesino serial”: Cae presunto feminicida que atacó a vendedora en Ecatepec

Un sujeto que pretendía iniciar una carrera criminal como asesino serial fue capturado en Ecatepec tras cometer el feminicidio de una vendedora de cosméticos.

Los detalles del crimen en la colonia Ampliación San José Xalostoc

El incidente se desencadenó en un inmueble de la calle Astrónomos. Según los reportes oficiales, Jonathan “N”, de 23 años, atrajo a su víctima con engaños hacia un domicilio en la colonia Ampliación San José Xalostoc, donde la atacó mortalmente con un arma blanca.

La intervención de las autoridades fue posible gracias a que el hermano del presunto feminicida escuchó los gritos de auxilio y alertó de inmediato al C5. Esta rápida denuncia permitió que los elementos de seguridad arribaran al sitio en cuestión de minutos, interceptando a Jonathan “N” justo cuando intentaba abandonar el inmueble con manchas hemáticas en su ropa.

Una confesión perturbadora: La intención de un "asesino serial" en Ecatepec

Lo que más ha impactado a las autoridades y a la opinión pública son las declaraciones iniciales del detenido. Al ser cuestionado por los uniformados, el joven de 23 años manifestó abiertamente que su deseo era convertirse en un “asesino serial”, y que el ataque contra la vendedora de cosméticos formaba parte de esa perturbadora ambición.

Tras ingresar al domicilio, los oficiales localizaron en un cuarto de azotea a la mujer inconsciente y con múltiples heridas. A pesar de la llegada de los servicios de emergencia de Protección Civil y Bomberos, los paramédicos solo pudieron certificar el deceso de la víctima, quien perdió la vida a causa de las lesiones y la pérdida de sangre.

Lugar del crimen es resguardado y abren investigación por feminicidio en Ecatepec

Gracias a la preservación del lugar por parte de la Policía Metropolitana de Ecatepec, el sitio fue resguardado para las labores periciales correspondientes. El detenido fue trasladado de inmediato a la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Tlalnepantla, donde se ha iniciado la averiguación previa por el delito de feminicidio.