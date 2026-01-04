Cae en Jalisco Miguel Ángel ‘N’, presunto responsable de feminicidio en Edomex tras más de un año prófugo

Tras permanecer prófugo por más de un año y medio, Miguel Ángel 'N' fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco , por su presunta responsabilidad en un feminicidio ocurrido en el Edomex. La captura fue resultado de trabajos de investigación y coordinación entre fiscalías estatales, luego de que el caso permaneciera abierto desde junio de 2024.

La investigación por feminicidio en Lerma que llevó a la captura en Jalisco

De acuerdo con la información oficial, el feminicidio ocurrió el 19 de junio de ese año en el municipio de Lerma, Edomex . La víctima y Miguel Ángel 'N' se encontraban dentro de un vehículo cuando se registró una agresión física que, presuntamente, derivó en la muerte de la mujer. Posteriormente, el cuerpo fue abandonado en inmediaciones de la colonia Isidro Fabela, tras lo cual el hombre huyó del estado.

A partir de estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la investigación por feminicidio, logrando establecer la identidad de Miguel Ángel 'N' como principal sospechoso. Con los datos recabados, un juez otorgó la orden de aprehensión correspondiente, mientras el presunto responsable se mantenía fuera del Edomex.

Un elemento que formó parte de la línea de investigación fue que familiares de Miguel Ángel 'N' difundieron fichas de búsqueda, al considerar que se encontraba desaparecido, sin conocer su presunta implicación en el feminicidio; sin embargo, las labores de inteligencia permitieron rastrear su paradero en distintos puntos del país.

La fuga de Miguel Ángel ‘N’ del Edomex y su localización en Puerto Vallarta

El seguimiento del caso llevó a las autoridades hasta Puerto Vallarta , donde Miguel Ángel 'N' fue localizado internado en un hospital regional. Desde diciembre, permaneció bajo custodia policial en tanto recibía atención médica, hasta que su estado de salud permitió ejecutar la orden judicial.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión por feminicidio, Miguel Ángel 'N' fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad al Edomex e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social; será próximas horas que un juez determinará su situación jurídica conforme a derecho.