Vinculan a proceso a Xocoyotzin “N” por el feminicidio de su madre en la Venustiano Carranza

A menos de una semana de registrarse un violento ataque familiar en la alcaldía Venustiano Carranza, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró la captura y vinculación a proceso de Xocoyotzin “N”, de 25 años. El imputado es señalado como el probable responsable de haber privado de la vida a su propia madre y de intentar asesinar a su padre tras una discusión doméstica.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de marzo de 2026, cuando, de acuerdo con las investigaciones, el joven habría agredido a sus progenitores con un arma blanca dentro de su domicilio. Vecinos y personas cercanas que se percataron de la situación dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Aunque ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia a un hospital, la madre falleció a causa de la gravedad de las lesiones recibidas.

Captura y proceso judicial de joven que asesinó a su madre en la Venustiano Carranza

Tras una serie de labores de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión el 12 de marzo en la colonia Chalma de Guadalupe, en la misma demarcación donde ocurrieron los hechos. Durante la audiencia celebrada el 13 de marzo, el Ministerio Público presentó las pruebas suficientes para que un juez de control determinara la vinculación a proceso del joven.

📝 En menos de una semana, logramos la aprehensión y vinculación a proceso de Xocoyotzin “N”, investigado por el feminicidio de su madre y la tentativa de homicidio de su padre.



Gracias al trabajo de investigación, personal de la Fiscalía CDMX acreditó su probable… pic.twitter.com/8OEqCJJNwG — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 20, 2026

La autoridad judicial dictó los siguientes términos para el proceso:



Delitos: Feminicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Feminicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Medida cautelar: Prisión preventiva justificada.

Prisión preventiva justificada. Investigación complementaria: Se fijó un plazo de dos meses para el cierre de las indagatorias.

Perspectiva de género en la investigación

La Fiscalía CDMX subrayó que el caso se trabaja bajo protocolos de perspectiva de género y debida diligencia, con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas. No obstante, en estricto cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, se mantiene el principio de presunción de inocencia para Xocoyotzin “N” hasta que se dicte una sentencia definitiva por parte de un juez.