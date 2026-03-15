Camión de basura choca en la Venustiano Carranza y deja un herido | Mientras Dormía

El conductor de un camión recolector de basura enfrentó un intento de asalto la madrugada de este domingo en el cruce de Circunvalación y Río Churubusco, en la colonia Arenal de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, mientras usted dormía.

El incidente sucedió cuando presuntos delincuentes interceptaron el vehículo mientras circulaba por la zona. El operador aceleró para evadir el robo, perdió el control del pesado camión e impactó dos autos particulares en la vialidad.

Persecución y choque en Río Churubusco: Presunto delincuente atropellado

La unidad terminó estrellándose contra el muro de contención que separa los carriles de la avenida. Uno de los presuntos asaltantes fue atropellado por el propio camión y quedó tendido en el pavimento; mientras que su cómplice huyó entre las calles de la colonia.

Servicios de emergencia atendieron a los involucrados y evaluaron al presunto delincuente lesionado. Policías acordonaron el área, realizaron peritajes y retiraron las unidades siniestradas, lo que afectó la circulación en esta vía clave del oriente capitalino.

Festival de rock sacude el oriente de CDMX en Autódromo Hermanos Rodríguez

Mientras el caos vial dominaba Venustiano Carranza, el oriente de la Ciudad de México vibró con un festival de rock en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez. Playeras negras, banderas y gritos de emoción marcaron el ambiente.

Asistentes de todas las edades disfrutaron el espectáculo sin restricciones por la hora. Una de las asistentes, Liliana, narró a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que llegó temprano, alrededor de la 1 de la tarde, para ver a sus artistas favoritos. Maira recordó ediciones pasadas con nostalgia: "Fue muy diferente, yo vengo a los anteriores, así a los más antiguos, y sí era así como otra onda, pero está bien, va evolucionado, no nos podemos quedar en el pasado".

Caos vial y Metro cerrado: El difícil regreso a casa tras el festival en el Foro Sol

Comerciantes reportaron un buen día de ventas pese a las multitudes. Al finalizar las actividades, camiones, taxis y autos avanzaron a vuelta de rueda mientras las multitudes inundaban las banquetas cerca del Foro Sol.

Los asistentes buscaron opciones alternativas, ya que eran las 00:30 horas y el Metro CDMX ya había cerrado sus puertas. Todo quedó listo para las actividades del domingo, con el festival atrayendo fans nostálgicos y nuevos.

