Entró a su casa para abusar de ella: Detienen al acusado del feminicidio de mujer de 88 años

Lo que inició como una irrupción ilegal mientras la víctima dormía, derivó en uno de los crímenes más indignantes registrados en la capital yucateca.

Autoridades de Mérida reportaron la detención de un hombre señalado como probable responsable del feminicidio de una adulta mayor en el Centro de Mérida, un caso que ha generado indignación por la violencia ejercida contra una mujer de 88 años dentro de su propio domicilio.

"Adrián Oswaldo “N”, de 50 años, alias “Oso”, originario del estado de Yucatán, es probable responsable de privar de la vida a la señora Nidia E. O. B., de 88 años", escribieron en redes.

El ataque ocurrió mientras la víctima dormía: lo que se sabe del feminicidio en Mérida

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos se registraron durante la madrugada del pasado 3 de este mes.

El presunto agresor habría brincado el muro de una vivienda ubicada en la zona Centro de Mérida para ingresar de manera ilegal. Una vez dentro, presuntamente intentó abusar sexualmente de la señora Nidia de 88 años, quien se encontraba dormida.

Las autoridades detallaron que, al oponer resistencia, la víctima fue golpeada en repetidas ocasiones, lo que le ocasionó lesiones de extrema gravedad. Tras el ataque, la mujer fue trasladada a un hospital, donde permaneció internada durante 10 días bajo atención médica especializada.

Adulta mayor atacada en Mérida murió tras hospitalización

Pese a los esfuerzos del personal médico, la adulta mayor perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la agresión. El fallecimiento derivó en que el caso fuera reclasificado como feminicidio, al cumplirse los supuestos legales establecidos para este delito, particularmente por la violencia ejercida y la vulnerabilidad de la víctima.

La FGE informó que la carpeta de investigación se integró con pruebas periciales, testimoniales y de contexto, lo que permitió solicitar y obtener la orden judicial para la captura del presunto responsable.

Agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con apoyo de efectivos del Ejército, detuvieron ayer a un sujeto acusado del delito de feminicidio.… pic.twitter.com/IvFfsQECUB — SSP Yucatán (@sspyuc) December 16, 2025

Esto se sabe del presunto feminicida en Mérida

Adrián Oswaldo “N”, quien se desempeñaba como recolector de PET, fue puesto a disposición del Juez de Control que ordenó su detención. Será en las próximas audiencias donde se determine su situación jurídica, conforme al debido proceso y a lo establecido en la ley.