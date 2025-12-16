Unidades móviles para tramitar tu Licencia Edomex 2025: Fechas y ubicaciones exactas confirmadas
Consulta dónde estarán las unidades móviles para tramitar tu Licencia Edomex 2025 sin filas: Fechas, ubicaciones, requisitos y costos, todo en un solo lugar.
Si necesitas tramitar tu Licencia Edomex 2025 y no quieres perder tiempo en filas eternas, esta información te interesa HOY. Durante diciembre, el Gobierno del Estado de México activó Unidades Móviles en distintos municipios para que puedas renovar, reponer o sacar tu licencia por primera vez sin cita y en pocos minutos; es una opción práctica para quienes buscan resolver el trámite rápido y sin complicaciones.
La Secretaría de Movilidad del Edomex confirmó que estas unidades móviles operarán todo el mes, con fechas y ubicaciones oficiales que se van actualizando. El objetivo es acercar el servicio a miles de conductores y facilitar el trámite de la Licencia Edomex 2025, evitando retrasos, vueltas innecesarias y posibles multas por documentos vencidos.
¿Dónde están hoy las Unidades Móviles para tramitar la Licencia Edomex 2025?
Si necesitas tramitar tu Licencia Edomex 2025 sin filas ni citas, las Unidades Móviles son la opción más rápida y práctica.
A continuación, te compartimos la ubicación exacta de las Unidades Móviles activas durante las primeras semanas de diciembre para que identifiques la más cercana a tu domicilio y realices el trámite en minutos.
Unidades Móviles para Licencia Edomex: fechas y ubicaciones confirmadas
9 y 10 de diciembre
- Timilpan
Mz. 001, Col. Centro, C.P. 50500
(Frente al Palacio Municipal)
- Hueypoxtla
Plaza Principal s/n, Col. Centro, C.P. 55670
(Frente al Palacio Municipal)
- Polotitlán
Portal Hidalgo 7, Col. Centro, C.P. 54200
(Frente al Palacio Municipal)
15 al 19 de diciembre
- Cuautitlán Izcalli
Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769
(Estacionamiento de Outlets Punta Norte)
- Morelos
Calle Luisa Isabel Campos de Martínez Cantú s/n, Barrio Primero, C.P. 50550
(Frente al Palacio Municipal)
- Nezahualcóyotl
Av. Gral. Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809
(Estacionamiento del Estadio Neza 86)
- Cuautitlán
Venustiano Carranza 1, Col. El Infiernillo, C.P. 54878
(Plaza Cuautitlán)
- Metepec
Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo, C.P. 52140
15, 16 y 17 de diciembre
- Tenancingo
Jardín Morelos 101, Col. Centro, C.P. 52400
(Frente al Palacio Municipal)
Fechas específicas
16 de diciembre
- Chiconcuac – Carril del Xolache 38, Ejido de Chiconcuac, C.P. 56170
- Amecameca – Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56900
17 de diciembre
- Temascalcingo – Plaza Benito Juárez 1, Col. Centro, C.P. 50400
- Ocuilán – Km 47 Carretera México–Chalma, Col. Santa Mónica, C.P. 52480
18 de diciembre
- Lerma – Plaza Juárez 1, Col. Centro, C.P. 52000
- Villa del Carbón – Calle Hidalgo 2, Col. Centro, C.P. 54300
19 de diciembre
- Ecatepec – Av. Encino 30, Col. Prizo 1, C.P. 55264
- Nezahualcóyotl – Av. Adolfo López Mateos 503, Col. Benito Juárez, C.P. 57000
Documentos y costos oficiales para tramitar tu Licencia Edomex 2025 en Unidades Móviles
Si vas a tramitar tu Licencia Edomex 2025 en Unidades Móviles, llevar tu documentación completa y el pago correcto es clave para evitar retrasos. Durante diciembre, estos módulos permiten renovar, reponer o tramitar por primera vez la licencia sin cita previa, siempre que cumplas con los requisitos oficiales.
Para realizar el trámite de la Licencia Edomex 2025, es obligatorio presentar todos los siguientes documentos en original:
- Acta de nacimiento legible y en buen estado.
- CURP actualizado.
- Identificación oficial vigente con fotografía, como INE, pasaporte o cédula profesional.
- Comprobante de domicilio reciente, con antigüedad no mayor a tres meses.
- Comprobante de pago correspondiente al tipo de licencia solicitada.
- Examen de conocimientos aprobado, únicamente cuando el trámite lo requiera.
- Si solicitas la licencia tipo C (motociclista), debes presentar de forma obligatoria el Certificado EEC1631 del Estándar de Competencias.
Costos oficiales de la Licencia Edomex 2025 en Unidades Móviles
Si planeas renovar, reponer o tramitar por primera vez tu Licencia Edomex 2025, estos son los costos vigentes aplicables en las Unidades Móviles para vigencia de un año:
Tipo de licencia Vigencia Costo
- Motociclista (Tipo C) 1 año $719
- Chofer servicio particular (Tipo E) 1 año $942
- Permiso provisional menores (Tipo B) 1 año $719
- Permiso provisional menores (Tipo A) 1 año $3,420
- Duplicado de licencia 1 año $486