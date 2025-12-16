Unidades móviles para tramitar tu Licencia Edomex 2025: Fechas y ubicaciones exactas confirmadas

Si necesitas tramitar tu Licencia Edomex 2025 y no quieres perder tiempo en filas eternas, esta información te interesa HOY. Durante diciembre, el Gobierno del Estado de México activó Unidades Móviles en distintos municipios para que puedas renovar, reponer o sacar tu licencia por primera vez sin cita y en pocos minutos; es una opción práctica para quienes buscan resolver el trámite rápido y sin complicaciones.

La Secretaría de Movilidad del Edomex confirmó que estas unidades móviles operarán todo el mes, con fechas y ubicaciones oficiales que se van actualizando. El objetivo es acercar el servicio a miles de conductores y facilitar el trámite de la Licencia Edomex 2025, evitando retrasos, vueltas innecesarias y posibles multas por documentos vencidos.

¿Dónde están hoy las Unidades Móviles para tramitar la Licencia Edomex 2025?

Si necesitas tramitar tu Licencia Edomex 2025 sin filas ni citas, las Unidades Móviles son la opción más rápida y práctica.

A continuación, te compartimos la ubicación exacta de las Unidades Móviles activas durante las primeras semanas de diciembre para que identifiques la más cercana a tu domicilio y realices el trámite en minutos.

Unidades Móviles para Licencia Edomex: fechas y ubicaciones confirmadas

9 y 10 de diciembre



Timilpan

Mz. 001, Col. Centro, C.P. 50500

(Frente al Palacio Municipal)



Hueypoxtla

Plaza Principal s/n, Col. Centro, C.P. 55670

(Frente al Palacio Municipal)



Polotitlán

Portal Hidalgo 7, Col. Centro, C.P. 54200

(Frente al Palacio Municipal)

15 al 19 de diciembre



Cuautitlán Izcalli

Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769

(Estacionamiento de Outlets Punta Norte)



Morelos

Calle Luisa Isabel Campos de Martínez Cantú s/n, Barrio Primero, C.P. 50550

(Frente al Palacio Municipal)



Nezahualcóyotl

Av. Gral. Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809

(Estacionamiento del Estadio Neza 86)



Cuautitlán

Venustiano Carranza 1, Col. El Infiernillo, C.P. 54878

(Plaza Cuautitlán)



Metepec

Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo, C.P. 52140

15, 16 y 17 de diciembre



Tenancingo

Jardín Morelos 101, Col. Centro, C.P. 52400

(Frente al Palacio Municipal)

Fechas específicas

16 de diciembre



Chiconcuac – Carril del Xolache 38, Ejido de Chiconcuac, C.P. 56170

Amecameca – Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56900

17 de diciembre



Temascalcingo – Plaza Benito Juárez 1, Col. Centro, C.P. 50400

Ocuilán – Km 47 Carretera México–Chalma, Col. Santa Mónica, C.P. 52480

18 de diciembre



Lerma – Plaza Juárez 1, Col. Centro, C.P. 52000

Villa del Carbón – Calle Hidalgo 2, Col. Centro, C.P. 54300

19 de diciembre



Ecatepec – Av. Encino 30, Col. Prizo 1, C.P. 55264

Nezahualcóyotl – Av. Adolfo López Mateos 503, Col. Benito Juárez, C.P. 57000

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNDO INICIA LA REPAVIMENTACIÓN DE PERIFÉRICO NORTE? FECHAS, TRAMOS CERRADOS Y ALTERNATIVAS VIALES

Documentos y costos oficiales para tramitar tu Licencia Edomex 2025 en Unidades Móviles

Si vas a tramitar tu Licencia Edomex 2025 en Unidades Móviles, llevar tu documentación completa y el pago correcto es clave para evitar retrasos. Durante diciembre, estos módulos permiten renovar, reponer o tramitar por primera vez la licencia sin cita previa, siempre que cumplas con los requisitos oficiales.

Para realizar el trámite de la Licencia Edomex 2025, es obligatorio presentar todos los siguientes documentos en original:



Acta de nacimiento legible y en buen estado.

CURP actualizado.

Identificación oficial vigente con fotografía, como INE, pasaporte o cédula profesional.

Comprobante de domicilio reciente, con antigüedad no mayor a tres meses.

Comprobante de pago correspondiente al tipo de licencia solicitada.

Examen de conocimientos aprobado, únicamente cuando el trámite lo requiera.

Si solicitas la licencia tipo C (motociclista), debes presentar de forma obligatoria el Certificado EEC1631 del Estándar de Competencias.

Costos oficiales de la Licencia Edomex 2025 en Unidades Móviles

Si planeas renovar, reponer o tramitar por primera vez tu Licencia Edomex 2025, estos son los costos vigentes aplicables en las Unidades Móviles para vigencia de un año:

Tipo de licencia Vigencia Costo

