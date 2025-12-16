Un mes sin rastro de Jeshua Cisneros: familia lo busca en canal de aguas negras en Edomex

A más de un mes de la desaparición de Jeshua Cisneros Lechuga , familiares y autoridades desplegaron un operativo de búsqueda por el canal de aguas negras Emisor Poniente, así como en otras zonas del Estado de México (Edomex), con el fin de tener indicios que ayuden a encontrar al joven de 18 años, visto por última vez el pasado 13 de noviembre.

Intensifican operativo de búsqueda para localizar a Jeshua Cisneros Lechuga en Edomex

Autoridades mexiquenses informaron que este lunes 15 de diciembre se llevó a cabo una nueva búsqueda en San Lorenzo Río Tenco y la Laguna de Axotlán, así como la Avenida Huehuetoca.

Pese a la ayuda de binomios caninos, drones y equipo especializado para poder buscar en el canal de aguas residuales, hasta el momento se sigue sin tener pistas del joven.

Por ello, colectivos y familiares han llamado a ampliar la zona de búsqueda, recordando que Jeshua fue visto caminando por la lateral de la autopista México–Querétaro hasta llegar a la zona industrial de Cuamatla, en Cuautitlán Izcalli, donde presuntamente se habría topado con policías, siendo este el último dato conocido sobre su paradero.

¿Cómo desapareció Jeshua Cisneros?

El joven desapareció cuando regresaba a casa después de visitar a un amigo en la colonia Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con la información proporcionada por su familia, salió alrededor de las 22:00 horas, con dirección a la casa de su madre en la colonia Arcos del Alba.

Debido a que ya no había transporte público, Jeshua decidió caminar hacia la lateral de la México–Querétaro. Gracias a vecinos que proporcionaron cámaras de seguridad, se pudo reconstruir parte de su trayecto.

#LoÚltimo | El padre de Jeshua Cisneros Lechuga, el joven que desapareció el pasado 13 de noviembre en la colonia Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli, #Edomex, intentó ingresar al informe del presidente municipal de Morena, Daniel Serrano, para pedir apoyo para la…

Las grabaciones muestran que Jeshua salió de Jardines de la Hacienda, llegó a Plaza San Marcos y posteriormente se dirigió hacia la zona industrial de Cuamatla, donde nunca más se le volvió a ver.

A más de un mes sin avances claros, el padre de Jeshua, Luis Cisneros Arellano, reiteró el llamado a las autoridades para ampliar las líneas de investigación.

Señaló que existen indicios de que policías estatales pudieron haber tenido contacto con su hijo la noche de la desaparición, por lo que pide que esa ruta también sea investigada.