El feminicidio de Itzel Díaz González, desaparecida en el municipio de Ozumba, Estado de México (Edomex), continúa siendo investigado. La mujer de 23 años fue vista por última vez el 7 de octubre pasado, luego de salir a comer con un hombre llamado José Ignacio “N”, quien fue detenido y encarcelado como probable responsable.

La joven fue encontrada sin vida dos días después de que se reportara su desaparición. Como parte de la búsqueda de la, autoridades catearon una casa en la calle 2 de marzo y avenida Morelos, en el municipio de Tepetlixpa, donde los agentes encontraron el cuerpo de la mujer.

Dan prisión preventiva a sujeto acusado de femicidio de Itzel Díaz González

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que en una audiencia ayer en los Juzgados de Chalco, se dictó prisión preventiva justificada en contra de José Ignacio “N”.

Este hombre es investigado por el delito de feminicidio y quedó encarcelado en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Chalco.

Durante el desarrollo de la audiencia, fue imputado, pero el 18 de octubre se llevará otra audiencia para determinar su situación legal.

El pasado 13 de octubre, agentes cumplimentaron orden de aprehensión en contra de José Ignacio “N”, girada por un juez, tras acreditar su posible participación en el delito de feminicidio.

José Ignacio “N” dijo no saber de Itzel Díaz Ordaz cuando salió con ella

Itzel Díaz González tenía 23 años y era exalumna de la Universidad Politécnica de Atlautla. Su desaparición fue reportada ante las autoridades correspondientes y se emitió la ficha de búsqueda para encontrarla.

La joven salió de su casa a las 18:00 horas en la colonia Barrio de Santiago, pero ya no volvió, lo que alertó a su familia, quienes con vecinos, salieron a buscarla.

El diputado de Morena, Valentín Martínez Castillo, compartió en Facebook ficha de búsqueda de la joven e informó que salió con un joven a cenar, pero él dijo no saber nada de ella.

Mamá de Itzel Díaz González revela datos de joven que salió con su hija

Tulia, mamá de Itzel Díaz González, comentó en entrevista con M Noticias que su hija le pidió permiso para salir porque la habían invitado a comer, permiso que le dio porque dijo que la persona que la invitó era un joven a quien conocía.

La señora comentó que le pidió a Itzel que le enviara el número telefónico de la persona con la que iba a estar “por cualquier cosa”, y sí se lo envió, pero él después guardó silencio cuando ella estaba desaparecida.

Previamente, le pidió que el joven con quien salió su hija fuera buscado y “se haga responsable porque con él se fue” y, dijo, “hay personas que lo vieron pasar” con ella y “entonces él no puede negar que no vino por ella”.

Itzel Díaz siempre avisaba a su mamá donde iba a estar

Itzel, dijo la señora Tulia, le enviaba siempre su ubicación en tiempo real y tenían la costumbre de que siempre que salía de casa le escribía cada 15 o 20 minutos para decirle si estaba bien.

“Después de que ella salió, como a la media hora le mande mensaje y le dije '¿estás bien?’, pero jamás los mensajes llegaron. Después de ahí, (fueron) llamadas y llamadas y ella no contestaba”, comentó al medio M Noticias.

Su mamá comenzó a preocuparse y se esperó hasta las 22:00 horas, pero al no saber de ella, fue al Hospital de Tepetlixpa a buscarla, creyendo que tal vez le había pasado algo, pero no la encontró.

Posteriormente, acudió a levantar la denuncia por la desaparición para que comenzaran a buscarla porque, dijo, era una “chica de las que no salen y no se van”, sin embargo, fue en este mismo municipio donde después las autoridades catearon una casa y encontraron el cuerpo de la joven.

Tulia contó que buscaron al joven con el que salió su hija, pero él aseguró que no la tenía, pero Itzel fue hallada en la casa de este sujeto en Tepetlixpa.

