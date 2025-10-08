Una joven llamada Itzel Díaz González, de 23 años de edad, está desaparecida en el Estado de México (Edomex), luego de ser vista por última vez en el municipio de Ozumba.

La desaparición de la joven fue reportada ante las autoridades correspondientes, quienes han emitido la ficha de búsqueda para encontrarla luego de que desde ayer no volvió a casa.

¿Qué se sabe de la desaparición de Itzel Díaz González?

Itzel Díaz González tiene 23 años y fue vista por última vez este 7 de octubre de 2025 en la colonia Barrio de Santiago, en el municipio de Ozumba.

El diputado de Morena, Valentín Martínez Castillo, compartió una publicación en Facebook con la ficha de búsqueda de la joven e informó que salió con un joven a cenar, pero ya no volvió a casa, por lo que hasta el momento se desconoce su paradero.

Aunque, de acuerdo con el legislador, se sabe que la última ubicación de la joven es en el estado de Zacatecas, la cual obtuvo el padre de ella.

Joven que cenó con Itzel Díaz González no sabe de ella

El caso por la desaparición de Itzel Díaz González fue reportado ya ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), para que pueda expandirse el rastreo de dónde está en conjunto con la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas.

La desaparición de Itzel Díaz fue reportada ya ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que el joven con el que fue a cenar aseguró no saber nada de ella.

Ella vestía tenis blancos, pantalón de mezclilla azul marino roto, chamarra vino y un suéter azul marino. Como señas particulares tiene un lunar a la mitad del pecho, un tatuaje de una oruga con mariposas en la pierna derecha, otro en el brazo izquierdo con la imagen de un rosario y una virgen, así como uno debajo de la nuca en forma de unas alas.

Mide 1.51 metros, es de complexión delgada, cara redonda, cabello negro y teñido de puntas abajo, nariz respingada con base mediana, orejas medianas, mentón redondo, labios delgados, pesa 67 kilos, tiene tez blanca, frente pequeña, cejas depiladas, ojos café oscuro grandes, boca mediana y pómulos poco prominentes.