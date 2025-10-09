Itzel Díaz González, de 23 años de edad, fue encontrada sin vida dos días después de ser reportada como desaparecida en el Estado de México (Edomex), luego de ser vista por última vez en el municipio de Ozumba.

Su cuerpo fue encontrado en un domicilio del municipio de Tepetlixpa, después de que no volvió a casa desde el 7 de octubre de 2025 en la colonia Barrio de Santiago.

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutaron un cateo en un domicilio y encontraron el cuerpo de la mujer, en tanto, hay un hombre detenido como presunto implicado en el caso, mientras tanto, las investigaciones para esclarecer los hechos continúan.

Itzel Díaz González salió a cenar con un joven y no volvió

La desaparición de la joven fue reportada ante las autoridades correspondientes, quienes emitieron la ficha de búsqueda después de que el martes no regresó a casa.

El diputado de Morena, Valentín Martínez Castillo, compartió una publicación en Facebook con la ficha de búsqueda de la joven e informó que salió con un joven a cenar, pero ya no volvió a casa y desde ese momento se desconocía su paradero.

Hoy confirmó que la joven de 23 años lamentablemente fue localizada sin vida. “Con profundo dolor, después de todo el proceso de búsqueda, informamos que el cuerpo sin vida de la joven Itzel Díaz González fue localizado en un domicilio del municipio de Tepetlixpa”, publicó en Facebook.

Última ubicación de Itzel arrojó un punto en Zacatecas

De acuerdo con el legislador, la última ubicación de la joven era el estado de Zacatecas, localización geográfica que obtuvo el padre de ella.

La desaparición de Itzel Díaz González fue reportada ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), con el objetivo de expandir el rastreo de dónde estaba, en conjunto con la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas.

Sin embargo, en una publicación del diputado, se menciona que el hombre con el que fue a cenar con la joven aseguró no saber nada de ella.

“Es una joven juiciosa y precavida. Cuando salía siempre, me dicen sus papás, lo hacía con consciencia, es decir, enviaba su geolocalización para que sus seres queridos supieran hacia donde se movía. La joven Itzel, por fortuna aviso con quien iría a cenar, mando el número de su acompañante, y eso permite tener una línea clara para realizar las pesquisas que nos ayuden a dar con su paradero”, informó el legislador previo al hallazgo de la mujer.