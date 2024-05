Violencia contra la mujer: Casos y familiares de víctimas de feminicidio en México

La violencia contra la mujer en el país no se detiene. En México, han sido cientos de casos de mujeres que sufren algún tipo de maltrato por parte de alguien cercano, siendo sus parejas, los principales agresores.

Erika Monroy vive en Los Cabos, Baja California Sur y fue víctima de un intento de feminicidio por parte de su expareja, contra quien se giró una orden de restricción, pero asegura que “aun así él se acerca y pues siento yo que estando drogado, él lo va a seguir haciendo”. La mujer dice sentirse “muy desesperada”, porque muchas mujeres le recomiendan que lo mejor es irse de donde está.

Expareja chocó contra Erika para decirle que la mataría

Erika recuerda que un día ella iba en su automóvil con su hija, cuando de pronto su expareja chocó contra el vehículo, se bajó y continuó gritándole que la iba a matar.

“Yo iba en mi carro con la niña y él me chocó, se baja del carro y sigue gritándome, te voy a matar, te dije que te iba a matar y ábreme la puerta y gritándome y pues yo con la niña adentro desesperada”, relata.

Además, señala que su agresor es alguien que se droga, y “su agresividad fue aumentando”. De hecho, cuando ella estaba embarazada, él no sabía y la golpeó. “Me llevan al hospital y es donde me dicen que tuve un aborto por los golpes que tenía, así nos agredía no solo a mí, sino a mis hijas también, a mi hija mayor la llegó a agredir con una hacha”, dice.

Erika expresa que “cada día hay feminicidios, y seguiremos aumentando, y pues yo no quiero ser una muerta más, porque, hay tantas pruebas y no se procede, el sujeto sigue libre y sé que va a intentar matarme, quiero protección, quiero justicia y que pague todo el daño que ha hecho”.

Otro escenario es de las víctimas indirectas, familiares de mujeres que fueron privadas de la vida; casos en los que la justicia no llega, pues el presunto responsable no es detenido y son ellos quienes tienen que cruzar un largo camino para encontrar al asesino.

“Yo soy víctima indirecta de un feminicidio, mi hermana fue asesinada en el 2021 y hasta la fecha no tenemos un culpable. Nosotras tuvimos que hacerla de agentes, nosotros anduvimos en yongos, anduvimos entre gente mala, en colonias feas, porque andábamos buscando una pista (…)

son más de tres años y todavía no tenemos al responsable del feminicidio de mi hermana y no es justo”, cuenta un testimonio, que decidió mantenerse en anonimato.

Murales para alzar la voz de las víctimas

Daniela Reyes, activista feminista, cuenta que “por necesidad” han tenido que monitorear los casos de feminicidios que se registran en el estado

“Identificamos que desde el 2021 a la fecha, hay trece casos de feminicidios oficialmente registrados, pero si los contrastamos con los que nosotras hemos detectado, nosotras detectamos que son 22”, afirma.

Eldemira, colaboradora del colectivo Ellas Nos Faltan, ha dedicado parte de su tiempo a pintar murales “como para alzar la voz, para visibilizar a estas mujeres asesinadas”

“En años recientes, pues se ha visto un aumento de esto y pues específicamente en feminicidios también y pues la indignación ya llegó al punto, pues de que queremos hacer, pues con el mural es tratar de darle otro empuje al caso, al caso, a tratar”.