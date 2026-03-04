Fentanilo desatado en México: Decomisan casi un millón de pastillas tras persecución en Culiacán y Mexicali

La guerra contra las drogas sintéticas en la región noroeste de México alcanzó un nuevo nivel de intensidad este miércoles. En una jornada marcada por la alta operatividad, fuerzas federales y municipales lograron retirar de circulación cerca de 800 mil pastillas de fentanilo en dos eventos de alto impacto registrados en Sinaloa y Baja California.

Estos resultados forman parte de la estrategia de seguridad permanente para impedir que sustancias letales lleguen a los centros de consumo y afecten a la salud pública.

Mexicali: Golpe de 69 kilos y 700 mil pastillas

En un operativo de vigilancia urbana, la Policía Municipal de Mexicali logró la detención de una persona que transportaba un cargamento de dimensiones industriales. La intervención ocurrió cuando los agentes detuvieron un vehículo para una revisión de rutina y, en una primera inspección, localizaron 11 paquetes con fentanilo.

Sin embargo, al profundizar en la revisión, las autoridades descubrieron un paquete adicional oculto que contenía 700 mil pastillas, sumando un peso total de 69 kilogramos.

Tanto el detenido como la droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica, en lo que representa uno de los golpes más significativos de la policía local en lo que va del año.

Culiacán: Persecución y huida entre sembradíos

Simultáneamente, sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, elementos del Gabinete de Seguridad Federal —integrado por la SSPC, Defensa, Semar y Guardia Nacional— detectaron a un motociclista que actuaba de forma sospechosa.

Al notar la proximidad de los convoyes, el sujeto abandonó su unidad y emprendió una huida a pie, logrando evadir a la autoridad tras internarse en campos agrícolas de la zona. Al inspeccionar la motocicleta, que contaba con reporte de robo, los efectivos localizaron una mochila sujeta al vehículo que contenía 104 mil pastillas de fentanilo.

La interceptación en brechas y carreteras federales se mantiene como el filtro principal para frenar el flujo de precursores hacia la frontera.

Resultado de recorridos de seguridad y vigilancia en Culiacán, Sinaloa, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico aseguraron aproximadamente 104,000 pastillas de fentanilo, así como una motocicleta con reporte de robo.



El Gabinete de Seguridad mantiene acciones coordinadas para… pic.twitter.com/seGdEDUNe1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 3, 2026

Riesgos y alcances de la crisis del fentanilo en México

El fentanilo se ha consolidado como la principal preocupación de las autoridades debido a su extrema peligrosidad y bajo costo de producción en laboratorios clandestinos. El decomiso conjunto de este miércoles subraya tres puntos críticos para la seguridad nacional:

