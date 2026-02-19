Fentanilo en Puebla: Fiscalía culpa a los medicamentos dados a la niña que comió tamales

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla esclareció este jueves 19 de febrero el origen del resultado positivo a fentanilo en una de las menores intoxicadas en el municipio de Huauchinango luego de comer tamales junto a otros cinco menores.

De acuerdo con el reporte oficial, la presencia de este opioide sintético en el organismo de la niña de 10 años no estuvo relacionada con el consumo de alimentos, sino con el manejo médico hospitalario que recibió tras presentar crisis convulsivas.

El caso, que generó alarma nacional bajo la sospecha de tamales contaminados con drogas, ha dado un giro tras los análisis toxicológicos y la revisión de los protocolos médicos aplicados durante la emergencia.

"El resultado positivo en una menor se atribuye a medicamentos administrados durante su atención hospitalaria", señaló la FGE de Puebla.

Medicamentos hospitalarios: La causa del positivo a fentanilo en niña de Huachinango

El pasado 14 de febrero, seis menores ingresaron al Hospital General de Huauchinango por una presunta intoxicación alimentaria tras comer en un puesto de la colonia Potro. Una de las pacientes, que permaneció hospitalizada bajo observación por convulsiones, fue sometida a una prueba de antidopaje que reportó resultados positivos a barbitúricos, metadona y fentanilo.

Sin embargo, la Fiscalía detalló que dicho resultado se atribuye directamente a la administración de fármacos. Durante su estancia mayor a 10 horas en el hospital, se le dieron medicamentos de uso clínico para el control de crisis convulsivas.

Al momento del examen realizado por un médico legista, la menor se encontraba neurológicamente íntegra, orientada y con lenguaje coherente, pero bajo tratamiento médico activo.

Pruebas negativas en alimentos y otros pacientes

De manera paralela, la FGE realizó un aseguramiento de muestras de orina de los otros menores y adultos involucrados, así como de los tamales consumidos. Los resultados arrojaron lo siguiente:



Análisis en personas: Todas las pruebas toxicológicas resultaron negativas a drogas de abuso, incluyendo cocaína, opiáceos, cannabinoides y benzodiazepinas.

Todas las pruebas toxicológicas resultaron a drogas de abuso, incluyendo cocaína, opiáceos, cannabinoides y benzodiazepinas. Análisis en alimentos: Las muestras de los tamales se encuentran actualmente en un proceso de análisis especializado mediante cromatografía de líquidos y espectrometría de masas para determinar la causa exacta de la intoxicación alimentaria.

Siete menores se intoxicaron tras comer tamales en #Huauchinango, #Puebla. Una niña de 10 años sigue hospitalizada y dio positivo a #fentanilo.



"¿Cómo es posible que la comida de la calle, la que muchas familias consumen diario termine con niños en urgencias?"



El opioide… pic.twitter.com/85i3iWTHnc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2026

Estado de salud y continuidad de la investigación en Huachinango, Puebla

La Secretaría de Salud estatal informó que los siete menores afectados ya han sido dados de alta tras presentar una evolución favorable y estabilizar sus niveles de hidratación y desorientación.

Por su parte, la Fiscalía de Puebla mantiene abierta la carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas y continúa con el desahogo de entrevistas y peritajes para deslindar responsabilidades conforme a derecho.

Las autoridades reiteraron su compromiso con el esclarecimiento puntual de los hechos y exhortaron a la población a no difundir información sin sustento pericial que pudiera generar pánico social.

