Aprendió a sacar lechugilla como agradecimiento: Envenenan a Beni, perrita que limpiaba la presa de Yosocuta en Oaxaca

En la Tierra del Sol, en San Francisco Yosocuta, se confirmó el deceso de una ayudante que no tendrá punto de comparación. La ausencia de Beni, la perrita que se convirtió en el símbolo de la lucha ambiental en la Mixteca por limpiar lechuguilla, se confirmó este domingo 5 de abril en Oaxaca.

La noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial: Beni murió tras ser envenenada de forma intencional, provocando una ola de rabia y dolor en la comunidad.

Beni aprendió a sacar lechuguilla por gratitud a sus dueños

Beni fue rescatada de la orilla cuando era apenas una cachorra huérfana por Alfonso y Graciela. En agradecimiento, la perrita desarrolló una habilidad fuera de lo común; al ver a los vecinos realizar "tequios" (trabajo comunitario) para limpiar la presa, ella decidió colaborar.

Sin que nadie le enseñara, usaba su hocico para arrastrar la lechuguilla hacia la orilla, permitiendo que los humanos la subieran a los camiones.

Beni desapareció el pasado viernes santo

La preocupación comenzó el viernes. Beni, que siempre acompañaba a sus dueños incluso a la iglesia, no regresó a casa. Muchos pensaron que estaba descansando, pero el Sábado de Gloria la preocupación comenzó a subir.

Fue hasta la mañana del domingo cuando sus dueños confirmaron el peor escenario: la encontraron muerta con signos claros de haber ingerido veneno.

Ayuntamiento de Huajuapan se pronuncia ante la muerte de Beni

El alcalde Luis de León Martínez Sánchez calificó el hecho como atroz y dio instrucciones a las regidurías de Salud y Medio Ambiente para intervenir. El gobierno municipal informó que acompañará a la familia de Beni para presentar la denuncia formal ante la Fiscalía del Estado por el delito de crueldad animal, buscando que el responsable de este envenenamiento no quede impune.

Tres cachorros quedan huérfanos tras el envenenamiento a perrita Beni

Beni no solo dejó un vacío en la presa; también dejó a tres cachorritos: Duvalín, Negrito y Lobito.

La comunidad se ha volcado en apoyo a la familia de Beni.

El legado de Beni en Oaxaca que no debe morir

Los habitantes de Huajuapan aseguran que la muerte de Beni debe servir para endurecer las leyes contra el maltrato animal en la región.

Mientras la investigación avanza, Beni se queda grabada en la memoria como la guardiana que enseñó a toda una comunidad a cuidar el agua.