Estudiantes de secundaria en Puebla se intoxican; sospechan de fentanilo

Ocho estudiantes de una escuela secundaria en el municipio de Tehuacán, en Puebla, fueron reportados como intoxicados y aunque de acuerdo con las autoridades se desconoce lo ocurrido, los padres sospechan que los adolescentes habrían consumido fentanilo y marihuana.

Los ocho adolescentes de la escuela secundaria “Porfirio O. Morales” en e muninicipio de Tehuacán, Puebla fueron atendidos por elementos de la Cruz Roja Mexicana.

En redes sociales circularon videos del momento en el que los estudiantes fueron atendidos por paramédicos luego de resultar intoxicados por presuntamente ingerir droga en la secundaria.

Alrededor de las 20:00 horas del jueves 4 de mayo, padres de familia reportaron ante autoridades de esa institución que los estudiantes presentaban algunos malestares.

Una de las madres de familia preocupada por el hecho explicó que las autoridades de la escuela, particularmente el director no les proporcionó información:

“El director no dice nada, está en su oficina con la mamá del niño y el niño a nosotros no nos da la cara, no responde... Los demás están en sus casas creo que algunos también están mal porque en el grupo de Whatsapp están diciendo que qué fue lo que pasó... Una señora se acaba de ir muy mal porque su hijo se desmayó en su casa, entonces imagínese todo lo que está pasando, cuantos niños de ese salón, primer año y están esos niños así ahorita por lo que acaban de decir fue fentanilo con marihuana qué es eso que pasa en la escuela”, externó preocupada.

Estudiantes se intoxican en Tehuacán, Puebla

Padres de familia se mostraron desesperados por no saber que inhalaron los estudiantes pues hay sospechas que fue fentanilo o cocaína.

De acuerdo con la información que recibieron en un grupo de WhatsApp se enteraron que un alumno roció un “polvo” en el salón pero se desconoce de qué se trata.

Ante ello, los ocho estudiantes estudiantes de entre 12 y 13 años, quienes cursan el primer grado de secundaria, fueron trasladados a distintos hospitales para su valoración y atención médica completa.

Cabe destacar que la institución hasta el momento sólo ha emitido un comunicado donde se corrobora que los hechos difundidos ocurrieron en el área de secundaria, sin embargo, no profundizó en la información ni en el estado de salud de los menores, así como en la sustancia ingerida, por su parte, autoridades municipales no se han pronunciado al respecto.

Registran casos de sobredosis de fentanilo desde 2017 en Puebla

El Centro Estatal de Salud Mental registró la rehabilitación de dos pacientes con sobredosis de fentanilo, en 2017 y 2018, se trata de dos jóvenes de 20 años que fueron ingresados por sus familiares en estado grave.

El titular de la Secretaría de Salud del estado confirmó que los casos de intoxicación por fentanilo registrados son de 2017 pero desde 2018 no se han tenido casos similares.