Fiscalía no halló rastros de droga en alumnos intoxicados en Chiapas

Después del caso de los 110 alumnos intoxicados, registrado el pasado 8 de octubre de 2022 en la escuela secundaria Juana de Asbaje, en el municipio de Bochil, los padres de familia recibieron los resultados de los exámenes toxicológicos realizados a los adolescentes por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas.

Los padres de familia fueron citados en las instalaciones de la Fiscalía de Adolescentes de Chiapas, en donde se revelaron los resultados de los exámenes, realizados por el Instituto de Ciencias Forenses, que no arrojaron ninguna sustancia nociva o tóxica en los niños.

Los resultados de los exámenes causaron consternación en el grupo de los padres de familia de los alumnos que resultaron intoxicados el pasado 8 de octubre en la secundaria en el municipio de Bochil.

Elvira Martínez, madre de uno de los alumnos afectados, explica su inconformidad con los resultados toxicológicos realizados por la Fiscalía del estado de Chiapas:

“El resultado que nos da el fiscal, nos dice que el resultado que viene del Instituto de Ciencias Forenses no arroja nada, que simplemente no hay nada. Aquí nos acompañan padres de familia de los niños más afectados; ellos fueron los más afectados de los 150 niños. Y que el resultado no es nada, que no arroja nada, que simplemente no hay nada”, refiere.

Alumnos intoxicados en Bochil tienen secuelas

Los padres de familia dicen que seguirán insistiendo a las autoridades sobre el caso, aseguran que algunos de los alumnos intoxicados tienen secuelas que no les permiten volver a la escuela ubicada en el municipio de Bochil, en Chiapas.

“Estamos en desacuerdo, hablo por la mayoría de padres afectados. Cuando sucedió, ese día cuando venimos aquí, estuvimos en la Fiscalía de Adolescentes y nos han dicho de ya dieron el carpetazo al asunto”, dijo Erika Guadalupe Hernández, otra madre de familia.

La mujer agregó: “Por supuesto que a nosotros nos molesta mucho. Porque nuestros hijos quedaron con secuelas; tenemos ahora que hacerle estudios y no contamos con recursos, somos de bajos recursos"".

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Adolescentes, han concluido los exámenes toxicológicos de los 110 niños intoxicados, brindado la atención integral a los afectados.

Además, la Secretaria de Educación Pública del Estado de Chiapas, puso en marcha protocolos de prevención escolar de riesgos psicosociales y revisión de mochilas para evitar que ocurra alguna situación similar en otros planteles.