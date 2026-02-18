Con toda calma y a la luz del día captan robo de batería en Monterrey

Un hombre fue captado en video justo en el momento en que presuntamente roba la batería de un automóvil estacionado en calles del Centro de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes sobre la calle Dr. Coss, entre Jardón y la lateral de la avenida Constitución, una zona de constante tránsito vehicular y peatonal.

De acuerdo con el material difundido, una persona que se encontraba en el sitio grabó al presunto delincuente mientras cometía el robo.

Así ocurrió el robo de autoparte en Monterrey

En las imágenes se observa cómo el sujeto, que vestía bermuda, playera blanca y gorra negra, se aproxima al vehículo estacionado. Posteriormente manipula el cofre hasta lograr abrirlo.

En un primer momento, al notar la presencia de posibles testigos, el hombre se aleja del automóvil, como si intentara disimular sus acciones. Sin embargo, segundos después regresa para continuar con el robo.

Finalmente, logra sustraer la batería del vehículo y la introduce en una mochila que llevaba consigo. Tras cometer el ilícito, se retira del lugar caminando sin que nadie intervenga.

El automóvil afectado es un Cavalier color blanco, modelo 1994, con placas de circulación SYD-467-B.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención del presunto responsable ni sobre la presentación de una denuncia formal por parte del propietario del vehículo.

Robo de autopartes en Nuevo León durante 2025

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 se han registrado 29 casos de robo de autopartes en Nuevo León.

Aunque se trata de un delito que no figura entre los más recurrentes en la entidad, las estadísticas muestran que este ilícito ha disminuido con respecto a 2024, cuando se reportaron 35 casos en el mismo periodo.

A pesar de la baja en los números oficiales, hechos como el ocurrido en el Centro de Monterrey generan preocupación entre automovilistas, especialmente en zonas con alta concentración de vehículos estacionados.

El robo de baterías y otras autopartes suele cometerse en cuestión de minutos, aprovechando descuidos o ausencia de vigilancia. Especialistas en seguridad recomiendan estacionarse en lugares iluminados, utilizar dispositivos de seguridad adicionales y, en caso de ser víctima, denunciar ante la autoridad correspondiente.

La difusión de este video podría contribuir a la identificación del presunto responsable, en caso de que se formalice una investigación.