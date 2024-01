¿Sin regalos para el Día de Reyes? Esta será el horario de la Feria del Juguete en Iztapalapa

El Día de Reyes 2024 está cada vez más cerca y si eres uno de los despistados que aún no tiene regalos para los más peques del hogar o simplemente quieres sorprender a alguien este gran día, la Feria del Juguete en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México puede ser una gran opción.

Se trata de un evento planificado para que todos los integrantes de la familia puedan encontrar la opción adecuada que se adapte al presupuesto de Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿dónde se encuentra y cuál será el horario? Te contamos los detalles.

Horario y ubicación de la Feria del Juguete en Iztapalapa

La Feria del Juguete en Iztapalapa contará con una gran oferta de artículos a precios accesibles para que los Reyes Magos no tengan excusa de no llegar a todos los hogares, pero eso no será todo porque los comerciantes también tendrán a la venta ropa, calzado y hasta artículos electrónicos.

Otro punto a destacar es que si Melchor, Gaspar y Baltasar van con hambre, también podrán encontrar una gran variedad de comida, para que puedan buscar los obsequios con calma y sin ninguna otra preocupación.



¿Cuándo? Del 2 y hasta el 6 de enero

Horario: A partir de las 10:00 horas y hasta que el último cliente salga del lugar

¿Dónde? En calle 71 de Ermita a la avenida 12, Santa Cruz Meyehualco

¿La mejor noticia? La entrada a la Feria del Juguete de la alcaldía Iztapalapa será libre y apta para todo público que desee visitar esta zona en la Ciudad de México.

Metro y Metrobús aplicarán medias especiales por el Día de Reyes

En atención a todos los usuarios del Metrobús, el Servicio de Transporte Público ampliará su horario para la noche del Día de Reyes Magos en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, recibiendo a los capitalinos hasta las 02:30 del sábado.

¡Toma nota! A partir de las 00:00 horas el intervalo entre cada unidad del Metrobús será de 15 minutos por estación, así que el servicio podría tardar un poco más, pero llegará.

Por su parte, el Metro CDMX no ampliará su horario, pero el viernes 5 de enero permitirá el ingreso de objetos voluminosos en las estaciones de la red, con la finalidad de apoyar a usuarios que deseen transportar bicicletas, patines, juguetes, entre otros artículos de gran tamaño.