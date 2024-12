Así se vivió la inauguración de la Feria Internacional del Libro 2024 en Guadalajara

Este sábado 30 de noviembre se llevó a cabo la inauguración de la 38 Feria Internacional del Libro (FIL) 2024 de Guadalajara , con grandes sorpresas para sus visitantes, tanto nacionales como extranjeros, quienes disfrutaron del evento y de las personalidades que estuvieron presentes.

Esta edición contará con más de dos mil casas editoriales, 18 mil profesionales de la industria editorial, 120 agentes literarios y 850 autores. Además, del 30 de noviembre al 8 de diciembre la Feria tendrá 650 presentaciones de libros.

Inauguración de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2024

La ceremonia inaugural de la 38 Feria Internacional del Libro de Guadalajara dio inicio a las 11:25 de la mañana. Marisol Schulz Manaut, directora de la FIL; Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara; Ernest Urtasun, ministro de cultura de España; Mia Couto, ganador del premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2024; y otras personalidades del ámbito cultural conformaron el panel para dar inicio al tan esperado evento.

Dentro de la inauguración se llevó a cabo el nombramiento de José Trinidad Padilla López como nuevo presidente de la FIL. El rector recordó que, tras el fallecimiento de Raúl Padilla López el 2 de abril de 2023, se comprometió a no designar a un nuevo presidente para la Feria como una forma de rendir homenaje a su legado.

Amantes de los libros, el gran día ha llegado: ¡hoy inicia la edición 38 de la @FILGuadalajara! 📚



Esta edición, es sumamente especial, porque es la última que viviré como rector de esta universidad que tanto amo.



Disfrutaré esta feria con la promesa de regresar siempre, ya… pic.twitter.com/4iHsazafUp — Ricardo Villanueva (@rvillanueval) November 30, 2024

España, invitado de honor en la FIL Guadalajara

El invitado de honor de este año en la FIL es España, que se ha destacado en esta ocasión por ser la delegación más grande en la historia de este evento. Respecto a esto, Marisol Schulz Manaut, directora de la FIL, destacó que la delegación española, conformada por casi 230 personas, es la más amplia que han tenido en su historia.

“Los refugiados no llevaban consigo más que una pequeña maleta, todos sus conocimientos y libros... para lo que México y otros países latinoamericanos significaron para ellos, solo tenemos palabras de gratitud”, expresó el ministro de cultura de España, Ernest Urtasun, durante su discurso.

Cabe destacar que el rector de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció que la FIL de Guadalajara 2024 donará la recaudación de un día de taquilla a los damnificados y víctimas de la DANA en Valencia .

Mil gracias a la Directora de la #FIL2024, Marisol Schulz. Nos espera por delante una gran semana de Literatura y CULTURA. 🇪🇸🫶🏻❤️ @FILGuadalajara @Marisolschulz pic.twitter.com/Q8n2LXITgb — Embajada de España en México (@EmbEspMex) November 30, 2024

Entrega del premio FIL de literatura

La inauguración contó con la entrega del premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2024 al escritor mozambiqueño Mia Couto, quien escribe en lengua portuguesa.

“Vengo de un país donde los ríos y las piedras charlan con las personas, los animales y los árboles comparten silencios con los dioses. No estoy folclorizando lo que es, sobre todo, una sabiduría ancestral. En esas cosmogonías no existen las fronteras entre lo vivo y lo no vivo, no existen las fronteras entre los sueños y los dioses que viven dentro y fuera de nuestro cuerpo. Somos humanos porque somos todos los otros. Toda mi obra no busca sino traducir toda esa movilidad ontológica que todavía hoy habita varias culturas mozambiqueñas”, dijo el escritor Mia Couto.