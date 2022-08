¿Dónde estás Fernanda Canul? No dejan de buscarla en Isla Mujeres

A casi un mes de la desaparición de Fernanda Canul en la zona continental de Isla Mujeres, nada se sabe del paradero de la niña de 12 años; el tiempo pasa y sus padres don Laureano y doña Daisy se han quedado ya sin lágrimas.

Laureano Canul, padre de la niña desaparecida ruega porque aparezca con bien.

“Le hablo por su nombre, si nos está escuchando nos está viendo y toda la cosa que ella regresé porque yo la quiero mucho, es mi única hija que me queda, entonces yo tengo como muchos dicen, tengo un gran dolor cerrado en mi pecho porque ya llevamos tres semanas sin verla”, dice conteniendo la emoción de la ausencia.

¡Cansados de llorar! Papás de Fernanda Canul siguen buscándola

Fernanda Cayetana Canul llevaba cuatro días lavando platos para Marcos Antonio Cahuich Adrián, un vecino de oficio taquero que vivía a espaldas de su casa pero con quien no mantenían estrecha relación.

“Nunca me gustó que trabajara mi hija, yo le decía a mi esposa, no, a mí no me gusta que trabaje mi nena y el día que iba a entrar a trabajar con este señor a mí me pidió permiso a mí para que vaya y le digo que no”, recuerda acongojado.

Según relatan doña Daisy y don Laureano, la mañana del pasado jueves 21 de julio, un taxi de Cancún con el número económico 1018 paró frente a su casa, a bordo iban el taquero y su esposa junto con la hija adolescente de ambos y fue la mujer quien le habría gritado a Fernanda desde el interior del vehículo para que ya se fuera a trabajar.

Doña Daisy Blanco relata: “Fue primero corriendo con el papá y el papá le dijo que no, regresa conmigo y está me hace una carita que yo no le puedo negar las cosas porque ella es de que una niña por favor por favor”.

Minutos después, la niña salió caminando de su domicilio, según consta en un video de una cámara de seguridad ubicada en una calle aledaña, desde entonces no se le ha vuelto a ver.

La casa del taquero luce hoy abandonada, Marcos Antonio Cahuich y su familia empacaron todas sus pertenencias y huyeron con rumbo desconocido la noche del 23 de julio, también abandonaron el taxi 1018 que ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado emitió primero una Alerta Amber y posteriormente ofreció un millón de pesos de recompensa a quien aporte datos para localizar al taquero Marcos Antonio Cahuich Adrián, de quien se sabe, es también pastor evangélico.

Mientras tanto, cansados ya de llorar, los papas de la niña no pierden las esperanzas de que aparezca con vida y como muchos de nosotros se preguntan: ¿Dónde estás, Fernanda?

Ofrecen recompensa por taquero sospechoso

La Fiscalía General de Quintana Roo ofrece una recompensa de un millón de pesos para quien de información de Marcos Antonio Cauich Adrián. Este sujeto es señalado como presunto participante en la desaparición de la menor de 12 años Fernanda Canul Blanco.

Padres de Fernanda Canul señalaron que la última vez que la vieron fue el pasado 21 de julio cuando asistió a casa de Marcos Antonio Cauich Adrián, en Isla Mujeres, a realizar labores domésticas.