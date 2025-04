“Su aportación es muy importante": Fernández Noroña defiende el fuero y a Miguel Ángel Yunes

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de México, defendió el fuero constitucional y las aportaciones del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien recientemente fue rechazado en su afiliación a Morena.

Fernández Noroña defiende el fuero de Miguel Ángel Yunes Márquez

A través de sus ya recurrentes transmisiones en vivo, Noroña destacó que el voto de Yunes Márquez fue crucial para lograr la mayoría calificada en la aprobación de la reforma judicial. Su argumento fue que si Yunes no hubiera tenido fuero, lo hubieran detenido por cualquier cosa y no habría llegado a votar la reforma judicial.

“Es una tontería, es una equivocación, por un voto, por un voto, sacamos la reforma al Poder Judicial, por un voto. Si Yunes no hubiera estado, por más que les moleste, Si Yunes no hubiera estado, esa reforma no pasa. Su aportación es muy importante (...)", dijo Noroña.

Cabe recordar que la reforma fue aprobada justamente por el voto de Yunes Márquez, quien le dio la espalda al Partido Acción Nacional (PAN) y a la oposición.

Fernández Noroña defiende a Cuauhtémoc Blanco

Esta no es la primera vez que Fernández Noroña defiende el fuero, pues tras la decisión de la Cámara de Diputados de no quitárselo a Cuauhtémoc Blanco, Noroña se lanzó contra el exfiscal Uriel Carmona y señaló que se trató de una denuncia fabricada por él.

“No se debe olvidar que el exfiscal que dejó ese ‘regalito’ es un protector de feminicidas y fue desaforado por esa situación. Está actuando de mala fe”, dijo.

Incluso tras la iniciativa de Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara Baja, para eliminar el fuero legislativo, Fernández Noroña afirmó estar en desacuerdo porque eso daría pie a que se fabricaran delitos.

“Teníamos un voto de diferencia para la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pasa si detienen a un senador o senadora y no llega a la votación? Se pone en riesgo la reforma constitucional”, señalo Noroña.