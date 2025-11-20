“Es relativo el costo de una obra de arte”: Así se burló Fernández Noroña del precio de su retrato en el Senado

Gerardo Fernández Noroña, expresidente de la Mesa Directiva del Senado, desestimó las críticas y se burló de los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para inmortalizar su imagen en la Cámara Alta. Para el legislador, el gasto de 27 mil pesos en un cuadro de su rostro es "relativo" y el escándalo mediático, un "chiste".

Así se burló Fernández Noroña del precio de su retrato en el Senado

Durante su transmisión en vivo a través de YouTube, Noroña minimizó la polémica y arremetió contra la prensa que expuso el costo de la obra, ironizando sobre la labor periodística:

“Periodismo de investigación (se burla). 27 mil pesos costó el cuadro que aquí enseñé y creo que dije aquí lo que había costado. Estoy casi seguro... Es relativo el costo de una obra de arte, la pintura, no porque yo esté pintado”, declaró el senador.

Asimismo, el morenista defendió el costo argumentando que el artista encargado de la obra lleva años realizando los retratos de quienes han presidido la Cámara de Senadores, intentando normalizar el desembolso como parte de una tradición institucional.

Sin embargo, para la crítica ciudadana y la oposición, la respuesta de Noroña representa una burla y un descaro. En un país con necesidades prioritarias, que un funcionario considere "relativo" gastar casi 30 mil pesos del erario en su propia vanidad —y se ría de ello— confirma, que actúa con cinismo.

Estudiantes confrontan a Fernández Noroña y lo corren de Universidad de Guanajuato

La última polémica del senador había sido tras su visita a la Universidad de Guanajuato, donde fue recibido entre gritos, cuestionamientos y reclamos de un grupo de estudiantes que lo acusaron de actuar con privilegios, minimizar la violencia y evadir polémicas del pasado. Por esta razón, es que los estudiantes lo corrieron del recinto.

Los estudiantes también sacaron a relucir uno de los temas que más ha perseguido al senador: la adquisición de una casa valuada en alrededor de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, de la cual no ha dado explicación alguna.