Así se negaba Fernández Noroña a pagar IVA y años después vive en casa de 12 millones de pesos (VIDEO)

El legislador morenista, Gerardo Fernández Noroña, vuelve a estar en la polémica tras darse a conocer la compra de una lujosa casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán. Ante esto, las redes sociales se encargaron de recordar uno de sus actos de “desobediencia”, pues en 2014 se negó a pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en un supermercado, pero ahora defiende darse gustos millonarios.

*Ante polémica por su mansión, Noroña reparte y exhibe patrimonios ‘vacíos’ de opositores*

Defendió que su estilo de vida: no confundan austeridad personal con políticas de austeridad.

Y rechazó transparentar los detalles del crédito con el que adquirió su residencia en Morelos. pic.twitter.com/ONS4D2wS1D — Angel Gallegos (@gallegoso) August 26, 2025

La vez que Fernández Noroña se negó a pagar el IVA de sus compras en un supermercado

En un video que data del año 2014, se observa a Fernández Noroña en la caja de un supermercado, negándose rotundamente a pagar el IVA de su compra. Su argumento era claro: consideraba el impuesto arbitrario y un abuso contra la ciudadanía. Específicamente, criticaba que productos de consumo básico fueran clasificados como “alimento chatarra” para justificar el cobro del impuesto.

El senador morenista confrontó directamente al cajero y al gerente de la tienda, proponiendo dos opciones: que lo arrestaran por negarse a pagar el impuesto, o que lo dejaran ir sin el cargo. Finalmente, logró su cometido y se retiró del lugar sin pagar la parte correspondiente al IVA.

Pero al parecer, de la protesta a una vida lujosa hay un solo paso, pues recientemente una investigación periodística reveló la compra de una lujosa casa en Tepoztlán, Morelos, con un valor de 12 millones de pesos. Este hecho ha sido señalado por sus críticos como una contradicción flagrante con sus antiguos discursos de austeridad y su rechazo a los “lujos”.

De la austeridad a la opulencia: La casa de 12 millones de pesos de Fernández Noroña

Ante las acusaciones de enriquecimiento ilícito, Fernández Noroña ha defendido su compra, asegurando que la propiedad está debidamente reportada en su declaración patrimonial. Según él, la casa fue adquirida con un crédito hipotecario, el cual puede costear gracias a sus ingresos como senador, complementados por los recursos que genera a través de sus actividades en medios de comunicación y su canal de YouTube.

El caso de Fernández Noroña es uno más a la lista de los funcionarios morenistas que defienden la austeridad como uno de los principales valores dentro de su movimiento; sin embargo, cuando observamos los hechos, están muy alejados de la realidad.