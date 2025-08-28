El polémico legislador Gerardo Fernández Noroña ha vuelto a estar en el ojo del huracán, esta vez por el origen de los fondos para su lujosa casa en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos. Según el propio Noroña, la mansión se paga con un ingreso mensual de 320 mil pesos, de los cuales una porción significativa, 188 mil pesos, provienen de sus actividades como YouTuber.

Mansión de Noroña: ¿Sus ingresos de YouTube son suficientes?

Para generar los 188 mil pesos que Noroña afirma obtener de YouTube, su canal debería tener, al menos, cinco millones de seguidores y sus videos tendrían que acumular entre cuatro y cinco millones de reproducciones diarias. Sin embargo, los datos de su canal muestran una realidad muy distinta:

Seguidores: El canal de Fernández Noroña cuenta con apenas 839 mil seguidores.

El canal de Fernández Noroña cuenta con apenas 839 mil seguidores. Reproducciones: Sus videos, que a menudo duran más de una hora, rara vez superan las 25 mil visualizaciones.

Expertos en monetización de YouTube estiman que, con esas cifras, los ingresos mensuales de Noroña por la plataforma no superarían los 20 mil pesos una cifra que dista mucho de los 118 mil pesos que él asegura percibir. Por ello, la idea de construir un patrimonio sólido basado en la monetización de videos, sobre todo si no son consistentemente virales, es financieramente insostenible.

El nuevo fifí de #Morena...



Hace unos días presumía su casa en #Tepoztlán, valorada en 12 millones de pesos. También reporta dos autos de lujo por más de 2 millones.



El senador Gerardo Fernández Noroña, que antes hablaba de #austeridad y criticaba los excesos del poder, ahora…

Fernández Noroña y su supuesto crédito hipotecario

Además de la discrepancia en sus ingresos como YouTuber, la matemática para obtener un crédito de 12 millones de pesos tampoco cuadra con sus cifras. Para que una institución bancaria apruebe un préstamo de esa magnitud, el solicitante debería demostrar ingresos mensuales superiores a los 250-300 mil pesos. Esto permitiría cubrir una mensualidad de aproximadamente 91 mil pesos durante diez años.

Aunque Fernández Noroña sumara sus ingresos como legislador—132 mil pesos— a los ingresos reales de YouTube—20 mil pesos—, su sueldo total de 152 mil pesos no sería suficiente para calificar para el crédito hipotecario que él presume tener.

En conclusión, la versión de Gerardo Fernández Noroña sobre el financiamiento de su mansión se cae por su propio peso. Las cifras no mienten: ni su sueldo como político ni sus ingresos como YouTuber le permitirían acceder a un crédito de tal magnitud. La pregunta del millón sigue en el aire: ¿de dónde provienen los 12 millones de pesos para su casa?