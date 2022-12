Fernando Guerrero, el árbitro mexicano que estará en la final de Qatar 2022

Quedó definida la final del Mundial de Qatar 2022 y junto a ella la esperada designación de los árbitros que impartirán justicia en el estadio Lusail este domingo 18 de diciembre, pues la FIFA dio a conocer el equipo de silbantes que dirigirán el compromiso entre Argentina y Francia, donde destacó la presencia mexicana de Fernando Guerrero.

Luego de la actuación de César Arturo Ramos Palazuelos en la semifinal entre Francia y Marruecos, la esperanza de ver a un colegiado mexicano había desaparecido; sin embargo, esta fue resarcida por Guerrero Ramírez, quien estará presente en su décimo partido mundialista de Qatar, aunque se mantendrá alejado de los terrenos de juego, pues en ninguno fue designado como central.

La presencia de Fernando en la final del Mundial será como árbitro VAR de Soporte, por lo que estará en la cabina dedicada al Video Assistant Referee (VAR) como tercero de Tomasz Kwiatkowski, árbitro principal dentro del VAR para el trascendental partido de este domingo.

#Arbitraje | Designación internacional correspondiente al partido Argentina vs. Francia de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.



Lee más: https://t.co/fu9QM52z0k#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/kFKt8sbpaH — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) December 15, 2022

Fernando Guerrero, de 41 años, ya ha sido árbitro principal del VAR en este Mundial y acumula nueve apariciones, entre las que destacó su presencia en los partidos de Dinamarca vs. Túnez, Bélgica vs. Marruecos y Japón vs. España, todos correspondientes a la fase de grupos.

Esto le permitió repetir en más partidos de la fase preliminar como árbitro VAR de Soporte y, ya en la fase definitiva, tuvo participación en Países Bajos vs. Argentina y en el Francia vs. Marruecos, ambos también como apoyo del videoarbitraje.

¿Quién es el árbitro para la final del Mundial?

El encargado de arbitrar la final desde el centro del campo será el polaco Szymon Marciniak, de 41 años, el primero de su nacionalidad en hacerlo; mientras que sus asistentes de línea serán sus compatriotas Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz, quienes conformarán el equipo arbitral de campo para la final del Mundial, Argentina vs. Francia.

@FIFA Fernando Guerrero, el arbitro mexicano que estará en la final de Qatar 2022

En un momento se especuló con la posibilidad de que César Arturo Ramos pudiera ser contemplado para la final; sin embargo, una vez asignado a la semifinal del pasado miércoles, el mexicano concluyó su participación con cuatro partidos dirigidos; en cambio, el polaco Marciniak apenas registra dos juegos: Australia vs. Argentina y Francia vs. Dinamarca.

Esta decisión fue tomada por la Comisión de Arbitraje de la FIFA y el histórico árbitro italiano, Pierluigi Collina, actual jefe de árbitros, por lo que se trata de una elección mediatada en cada uno de las posiciones del arbitraje.