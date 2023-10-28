Metrobús CDMX anuncia cierres para el 28 de octubre por festejos a San Judas Tadeo

En México, cada 28 de octubre, miles feligreses glorifican a San Judas Tadeo, mejor conocido como santo de las causas difíciles y desesperadas. En la capital del país, cientos de devotos se reúnen en decenas de templos para consagrar su fe. Debido a las movilizaciones, el Metrobús de la CDMX ha anunciado cierres en diversas estaciones, ¿cuáles son?

Alternativas viales por los festejos de San Judas Tadeo en la CDMX

Como cada 28 de octubre, los feligreses se reúnen en la Iglesia de San Hipólito y Casiano, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la celebración de San Juditas en la capital del país, suelen cerrar las avenidas Hidalgo, de Paseo de la Reforma a Eje 1 Poniente, carril lateral de Paseo de la Reforma, de Mina a Hidalgo, al Sur, por lo que se sugiere como alternativa vial circular por las siguientes zonas:



Eje 1 Norte

Avenida Insurgentes

Eje Central Lázaro Cárdenas

José María Izazaga

Chapultepec

Doctor Río de la Loza

Flores Magón

#PrecauciónVial | Por arribo de feligreses a la Iglesia de San Hipólito se encuentra cerrada la vialidad de lateral de Av. Paseo de la Reforma de Mina a la Av. Hidalgo al Sur y cerrada Av. Hidalgo entre Reforma y Eje 1 Poniente. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/nEVn2lptM7 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 28, 2023

Metrobús CDMX anuncia cierres parciales en estas estaciones

Por su parte, el Metrobús de la CDMX informó que el sábado 28 de octubre habrá cierres parciales solo en algunas estaciones, principalmente en aquellas ubicadas por el cruce del paseo de la Reforma y la avenida Hidalgo, ¿cuáles cerrarán?



Estación Hidalgo - Para líneas 3, 4 y 7: Sin servicio todo el día para Líneas 3, 4 y 7.

A partir de las 4:30 a las 8:00 horas, el servicio se suspenderá en las siguientes rutas:



Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac

La ruta Río Frío a Juárez acortará su trayecto de: Río Frío a Cuauhtémoc

📢 Aviso Importante



Por evento religioso el sábado 28 de octubre la estación Hidalgo estará sin servicio todo el día, además desde las 04:30H hasta las 8:00H las Líneas 1, 2, 3, 4 y 7 tendrán modificaciones en su servicio. pic.twitter.com/NF7er7Ge1i — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 28, 2023

¿Qué estaciones estarán cerrados por los festejos de San Judas Tadeo?

¡Toma precauciones! El servicio del Metrobús CDMX estará completamente inhabilitado todo el día del sábado 28 de octubre en las siguientes estaciones:



Línea 3: Mina - Hidalgo - Juárez - Balderas

Línea 4: Museo San Carlos - Hidalgo - Bellas Artes - El Caballito

Línea 7: Amaja - París - Reforma - Hamburgo - El Ahuehuete - El Ángel

Recuerda que los festejos a San Judas Tadeo suelen durar todo el día, pues las misas celebradas en el Templo San Hipólito de la CDMX darán inicio a las 05:00 horas y finalizarán hasta las 21:00 horas, por lo que se recomienda tomar precaciones.