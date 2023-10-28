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Metrobús CDMX anuncia cierres para el 28 de octubre por festejos a San Judas Tadeo

¡Toma precauciones! Por los festejos a San Judas Tadeo del 28 de octubre, el Metrobús de la CDMX anunció cierres de diferentes estaciones, ¿cuáles son?

Anuncian cierres en el Metrobús CDMX por festejos de San Judas Tadeo
Anuncian cierres en el Metrobús CDMX por festejos de San Judas Tadeo|Metrobús CDMX

Escrito por: Pilar Espinoza

En México, cada 28 de octubre, miles feligreses glorifican a San Judas Tadeo, mejor conocido como santo de las causas difíciles y desesperadas. En la capital del país, cientos de devotos se reúnen en decenas de templos para consagrar su fe. Debido a las movilizaciones, el Metrobús de la CDMX ha anunciado cierres en diversas estaciones, ¿cuáles son?

Alternativas viales por los festejos de San Judas Tadeo en la CDMX

Como cada 28 de octubre, los feligreses se reúnen en la Iglesia de San Hipólito y Casiano, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la celebración de San Juditas en la capital del país, suelen cerrar las avenidas Hidalgo, de Paseo de la Reforma a Eje 1 Poniente, carril lateral de Paseo de la Reforma, de Mina a Hidalgo, al Sur, por lo que se sugiere como alternativa vial circular por las siguientes zonas:

  • Eje 1 Norte
  • Avenida Insurgentes
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • José María Izazaga
  • Chapultepec
  • Doctor Río de la Loza
  • Flores Magón

Metrobús CDMX anuncia cierres parciales en estas estaciones

Por su parte, el Metrobús de la CDMX informó que el sábado 28 de octubre habrá cierres parciales solo en algunas estaciones, principalmente en aquellas ubicadas por el cruce del paseo de la Reforma y la avenida Hidalgo, ¿cuáles cerrarán?

  • Estación Hidalgo - Para líneas 3, 4 y 7: Sin servicio todo el día para Líneas 3, 4 y 7.

A partir de las 4:30 a las 8:00 horas, el servicio se suspenderá en las siguientes rutas:

  • Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac
  • La ruta Río Frío a Juárez acortará su trayecto de: Río Frío a Cuauhtémoc

¿Qué estaciones estarán cerrados por los festejos de San Judas Tadeo?

¡Toma precauciones! El servicio del Metrobús CDMX estará completamente inhabilitado todo el día del sábado 28 de octubre en las siguientes estaciones:

  • Línea 3: Mina - Hidalgo - Juárez - Balderas
  • Línea 4: Museo San Carlos - Hidalgo - Bellas Artes - El Caballito
  • Línea 7: Amaja - París - Reforma - Hamburgo - El Ahuehuete - El Ángel

Recuerda que los festejos a San Judas Tadeo suelen durar todo el día, pues las misas celebradas en el Templo San Hipólito de la CDMX darán inicio a las 05:00 horas y finalizarán hasta las 21:00 horas, por lo que se recomienda tomar precaciones.