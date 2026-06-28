Cae Octavio Leal Moncada, líder de la columna armada “Pedro J. Méndez” en Tamaulipas

¡Atención! Este domingo se confirmó la detención de Octavio Leal Moncada, fundador y principal dirigente de la columna cívica "Pedro J. Méndez", una organización que durante más de una década ha mantenido presencia e influencia en distintos municipios de Tamaulipas.

La captura fue confirmada por el Gabinete de Seguridad Nacional, mientras que el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que el hombre, de 83 años, fue localizado cuando vestía una guayabera, pantalón color café y sandalias. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial cuál es el delito por el que fue puesto a disposición.

Octavio Leal y sus antecedentes con la justicia mexicana

No es la primera vez que Octavio Leal Moncada enfrenta a la justicia. En julio de hace cuatro años fue detenido en Monterrey, Nuevo León, al ser señalado como presunto responsable del delito de homicidio doloso.

Meses después, en 2022, mientras permanecía bajo proceso, fue trasladado desde un centro penitenciario a un hospital en Ciudad Victoria por cuestiones médicas. Posteriormente, un magistrado de la Sala Regional de Victoria revocó el auto de formal prisión que había sido dictado en su contra, lo que modificó su situación jurídica en ese momento.

Ahora, con esta nueva detención, las autoridades aún no han revelado si existe una investigación distinta o si la captura está relacionada con hechos previamente documentados.

🚨#AlertaADN#OGH | Fuerzas federales detuvieron a Octavio Leal Moncada, líder de la columna armada "Pedro J. Méndez", que opera en Tamaulipas pic.twitter.com/Mctf0f5Uhb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 28, 2026

De grupo de autodefensa a organización con influencia política en Tamaulipas

La organización encabezada por Leal Moncada nació en 2010 bajo el argumento de proteger a comunidades del centro de Tamaulipas frente a la violencia generada por grupos del crimen organizado, particularmente durante el periodo de mayor confrontación con "Los Zetas".

Con el paso de los años, el movimiento dejó de limitarse a tareas de autodefensa y comenzó a involucrarse en la vida política de la región. Su influencia creció en municipios como San Carlos, Villagrán, Mainero, Hidalgo, San Nicolás, Padilla y Güémez, donde respaldó proyectos políticos y participó activamente en distintos procesos electorales.

En 2016, la agrupación estableció acuerdos políticos con el entonces candidato panista Francisco García Cabeza de Vaca. Sin embargo, esa alianza terminó años después, cuando Leal Moncada acusó públicamente que los compromisos pactados no fueron respetados.

A finales de 2021 anunció que la columna dejaría atrás su carácter armado para convertirse en una organización de trabajo cívico, al tiempo que expresó su respaldo al proyecto político encabezado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, durante 2022, la agrupación participó en actividades de promoción de la alianza integrada por Morena, PT y PVEM, aunque insistió en mantener autonomía respecto de los partidos.

