¿Tu línea no avanza? Consulta el estatus del servicio en el Metro CDMX este 29 de junio
¡No te desesperes! Consulta en Azteca Noticias el monitoreo minuto a minuto del avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX hoy lunes 29 de junio de 2026.
Azteca Noticias te comparte el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con información actualizada minuto a minuto para que puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 29 de junio de 2026.
¿Tu línea no avanza? Consulta el estatus del servicio en el Metro CDMX este 29 de junio
Línea A con retrasos
La Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, presenta retrasos en la circulación de trenes, señalan usuarios.
Pues la línea A, para sorpresa de nadie, está demorando bastante...— 🎃 (@Segnor_Calabaza) June 29, 2026
Marcha lenta por lluvia
El Sistema de Transporte Colectivo indicó que los trenes en la Línea 3, de Universidad a Indios Verdes, operan con marcha de seguridad por lluvias esta mañana.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 29, 2026
Se implementa marcha de seguridad en la Línea 3 debido a lluvia en la zona.… pic.twitter.com/t51LNUOLte
¿Qué pasa en la Línea 3?
Usuarios de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, indican que en 15 minutos no ha pasado un tren en la estación Zapata.
L3 es un caos 15 min esperando en estación zapata dirección indios verdes y no pasan trenes, ya se esta llenando el anden y no hacen nada que pasa qie falla se tiene ahora a dirán que por presencia de lluvia???— Christian Jair (@krijg10) June 29, 2026