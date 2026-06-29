tva (1).png

¿Tu línea no avanza? Consulta el estatus del servicio en el Metro CDMX este 29 de junio

¡No te desesperes! Consulta en Azteca Noticias el monitoreo minuto a minuto del avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX hoy lunes 29 de junio de 2026.

Foto de la terminal Indios Verdes del Metro CDMX llena de personas.
¿Qué pasa en la red del Metro CDMX?|X @roj48010673.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te comparte el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con información actualizada minuto a minuto para que puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 29 de junio de 2026.

¿Tu línea no avanza? Consulta el estatus del servicio en el Metro CDMX este 29 de junio

Línea A con retrasos

La Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, presenta retrasos en la circulación de trenes, señalan usuarios.

Marcha lenta por lluvia

El Sistema de Transporte Colectivo indicó que los trenes en la Línea 3, de Universidad a Indios Verdes, operan con marcha de seguridad por lluvias esta mañana.

¿Qué pasa en la Línea 3?

Usuarios de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, indican que en 15 minutos no ha pasado un tren en la estación Zapata.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX

Notas