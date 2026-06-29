¿Tu línea no avanza? Consulta el estatus del servicio en el Metro CDMX este 29 de junio

#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se implementa marcha de seguridad en la Línea 3 debido a lluvia en la zona.… pic.twitter.com/t51LNUOLte