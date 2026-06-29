Caos por inundaciones en la CDMX deja casas bajo el agua y autos varados, mientras dormía

Una noche de angustia, pérdidas materiales y nula respuesta de las autoridades de emergencia sufrieron cientos de capitalinos debido a la fuerte tormenta que azotó a la Ciudad de México. Gran parte de la capital del país se vio severamente afectada por la lluvia que comenzó desde la tarde del domingo y se prolongó hasta la madrugada de este lunes, provocando incidentes críticos que trastocaron la tranquilidad de los habitantes mientras usted dormía.

Una de las zonas más castigadas fue la alcaldía Tlalpan, donde las fuertes corrientes de agua y los encharcamientos masivos dejaron múltiples vehículos dañados. El punto más crítico se registró sobre el Periférico, a la altura de Viaducto Tlalpan, donde el agua superó los 60 centímetros de altura. En la colonia Huipulco, una familia vivió momentos de terror luego de que su camioneta quedara completamente varada por más de dos horas sobre la avenida Huipulco tras inundarse las vías del tren ligero.

Afectaciones por #lluvias



Inundaciones alcanzaron hasta las vías del Tren Ligero en #CDMX, dejando personas atrapadas por horas.



Vecinos denuncian falta de respuesta del 911 y piden apoyo urgente ante la emergencia.@oscar_mendoza31 con la información en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/swjtIZXu3v — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 29, 2026

A pesar de que los tripulantes llamaron en repetidas ocasiones al número de emergencias 911 solicitando apoyo urgente para poner a salvo a una niña y a un bebé, el auxilio nunca llegó. "Hablamos al 911 desde hace más de dos horas y nunca vinieron. Dimos el reporte tres veces, por lo menos para que nos ayudaran a sacar al bebé y a la niña, pero nada", denunció desesperado el señor Sebastián, padre de uno de los afectados. Por fortuna, el nivel del agua bajó de manera paulatina y los tripulantes lograron ponerse a salvo por sus propios medios sin que se reportaran personas heridas.

Desbordamiento de canal inunda viviendas en la Venustiano Carranza

La tragedia también golpeó al norte de la capital. Mientras la ciudad dormía, los habitantes de la colonia Progresista, en la alcaldía Venustiano Carranza, tuvieron que pasar la noche en vela debido al desbordamiento de las aguas negras del canal de la zona. El líquido residual inundó de inmediato las viviendas de las calles Chiclera y Vidriería, alcanzando niveles de hasta medio metro de altura.

#MientrasDormía | La fuerte tormenta provocó inundaciones en la colonia Progresista, en @A_VCarranza.



Casas anegadas, drenajes desbordados y vecinos en alerta constante por el riesgo de perder su patrimonio.



La información en #PrimeraLínea con @oscar_mendoza31 pic.twitter.com/OJVu36jFkS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 29, 2026

"A mí me avisaron, estaba en el trabajo, vine corriendo y ya estaba inundado. Mi cuarto, los muebles flotando, todo el patio lleno de basura y salían las heces del drenaje", relató con impotencia Eduardo Larios, vecino afectado. A pesar de que en varias viviendas se habían colocado bardas de contención en las puertas, el agua sucia se filtró por las grietas y brotó con fuerza desde las coladeras interiores.

Los damnificados denunciaron que esta situación ocurre de forma constante debido a que las bombas de desagüe no reciben mantenimiento y operan a la mitad de su capacidad, además de señalar que el muro de contención que actualmente se construye en el canal es demasiado pequeño e insuficiente para frenar las aguas negras. "Ya no es posible estar así, es una incertidumbre muy canija, estamos paniqueados", manifestó Alejandro Sierra, quien junto a decenas de vecinos pasó la madrugada sacando el agua sucia de sus hogares exigiendo una solución definitiva a las autoridades.

Autos atrapados en el bajo puente de Insurgentes

De manera simultánea, las intensas lluvias generaron afectaciones mayores en las vías rápidas de la capital. En el bajo puente que conecta la avenida Insurgentes con el Circuito Interior, la acumulación de agua originó una severa inundación que alcanzó aproximadamente medio metro de altura.

El sorpresivo espejo de agua provocó que varios automovilistas quedaran atrapados en medio del flujo vehicular. Asimismo, la fuerza de la corriente acumulada en la parte baja de la vialidad ocasionó que diversas placas de circulación se desprendieran por completo de los automóviles de los afectados, por lo que elementos de tránsito se movilizaron a la zona para retirar las unidades siniestradas y liberar el paso.