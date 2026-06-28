¡El lugar olía a combustible! Hallan toma clandestina en predio de la GAM

Persona especializado de Petróleos Mexicanos (PEMEX) reportó el hallazgo de una toma clandestina en un precio ubicado en la calle Tepatitlán en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron durante la tarde noche del pasado 27 de junio 2026.

Así ocurrió el hallazgo de la toma clandestina en calles de la GAM

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo de la toma clandestina se dio gracias a los trabajos de investigación por parte de personal de Gerencia de Inteligencia de Operaciones y Logística de PEMEX, quienes detectaron en un establecimiento olor a combustible.

Al parecer, la toma clandestina se encontró en un ducto de turbosina de 8 pulgadas en la zona de la banqueta de este inmueble.

Aseguran miles de litros de combustible y clausuran la toma clandestina

Por otro lado, al interior del establecimiento se encontraron al menos 49 bidones con capacidad de 50 litros, llenos de combustible.

Tras el hallazgo, el predio fue asegurado por personal de la Fiscalía General de la República y posteriormente personal especializado de Petróleos Mexicanos (PEMEX) realizó la clausura de la toma. No se reportan personas detenidas.

Por ahora, no se reportan personas detenidas por el hallazgo de la toma de combustible en un establecimiento, ubicado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Sin postura oficial de PEMEX ante el hallazgo de la toma clandestina

Hasta el momento Petróleos Mexicanos (PEMEX) no ha dado una postura oficial, por lo que se desconoce la postura de la petrolera respecto a este tema tan delicado.

¿Qué hacer en caso de una toma clandestina en CDMX?

Ante una toma clandestina o fuga de hidrocarburo, lo primero que hay que hacer es alejarse de inmediato, ya que los vapores son altamente explosivos.

Por otro lado, se recomienda no intentar intervenir, contener la fuga ni acercarte con vehículos encendidos o celulares, pues una simple chispa puede provocar una tragedia.

Al encontrar una toma clandestina, se recomienda reportar la situación de forma inmediata al número de emergencia 9-1-1 o a la a la línea de emergencias y denuncias de Petróleos Mexicanos al 01 800 228 9660.

