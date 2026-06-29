¿Colapso vial en pleno lunes? Calles cerradas por bloqueos y marchas en CDMX para este lunes; alternativas viales
Te compartimos las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX hoy lunes 29 de junio 2026: estas son las alternativas viales.
¿Qué calles están cerradas este lunes? Las vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las diferentes marchas y bloqueos de este 29 de junio 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.
¿Qué pasa en la CDMX este lunes? Calles y vialidades afectadas por marchas
Cierran Reforma e Hidalgo por instalación de pantallas para el partido de México
Continúa el cierre de circulación en Paseo de la Reforma e Hidalgo, en el centro de la Ciudad de México (CDMX) debido a la colocación de pantallas para la transmisión del partido México vs. Ecuador.
Se recomienda utilizar las siguientes alternativas viales: Avenida Guerrero.
Cierre en la circulación de Bucareli; alternativas viales
Un grupo de manifestantes realizan el cierre de circulación en Bucareli entre Atenas y General Prim. Estas son las alternativas viales: Balderas.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Bucareli entre Atenas y General Prim, por manifestantes. #AlternativaVial Balderas. pic.twitter.com/6nlfGvFdqs— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 29, 2026
¿Qué autos NO circulan este lunes 29 de junio 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 29 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 29 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/Xx8Hx3lLfc— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 29, 2026