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¿Colapso vial en pleno lunes? Calles cerradas por bloqueos y marchas en CDMX para este lunes; alternativas viales

Te compartimos las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX hoy lunes 29 de junio 2026: estas son las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 29 de junio 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas este lunes
Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX de este lunes|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez

¿Qué calles están cerradas este lunes? Las vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las diferentes marchas y bloqueos de este 29 de junio 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.

¿Qué pasa en la CDMX este lunes? Calles y vialidades afectadas por marchas

Cierran Reforma e Hidalgo por instalación de pantallas para el partido de México

Continúa el cierre de circulación en Paseo de la Reforma e Hidalgo, en el centro de la Ciudad de México (CDMX) debido a la colocación de pantallas para la transmisión del partido México vs. Ecuador.

Se recomienda utilizar las siguientes alternativas viales: Avenida Guerrero.

Cierre en la circulación de Bucareli; alternativas viales

Un grupo de manifestantes realizan el cierre de circulación en Bucareli entre Atenas y General Prim. Estas son las alternativas viales: Balderas.

¿Qué autos NO circulan este lunes 29 de junio 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 29 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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