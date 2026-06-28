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Metro CDMX hoy 28 de junio: Sigue aquí las incidencias y retrasos en tiempo real

¿Vas a salir a las calles de CDMX este domingo 28 de junio? Toma previsiones y revisa en Azteca Noticias cómo va el avance de trenes en la red del Metro.

Estación del Metro CDMX Nezahualcóyotl.
¿Qué pasa en el Metro CDMX?|X @AldoCamelaGarc1.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con información actualizada minuto a minuto para que puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 28 de junio de 2026.

Metro CDMX hoy 28 de junio: Sigue aquí las incidencias y retrasos en tiempo real

Retrasos en Línea 12

Usuarios reportan que los trenes se detienen demasiado tiempo en la Línea 12, en dirección a Mixcoac.

Retrasos en Línea B

Usuarios reportan retrasos en la estación Nezahualcóyotl de la Línea B, que corre de Buenavista A Ciudad Azteca.

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