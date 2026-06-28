Metro CDMX hoy 28 de junio: Sigue aquí las incidencias y retrasos en tiempo real
¿Vas a salir a las calles de CDMX este domingo 28 de junio? Toma previsiones y revisa en Azteca Noticias cómo va el avance de trenes en la red del Metro.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con información actualizada minuto a minuto para que puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 28 de junio de 2026.
Metro CDMX hoy 28 de junio: Sigue aquí las incidencias y retrasos en tiempo real
Retrasos en Línea 12
Usuarios reportan que los trenes se detienen demasiado tiempo en la Línea 12, en dirección a Mixcoac.
Ahora por qué nos detenemos en L12 Dirección Mixcoac? Es domingo no la chinguen cabrones, ni un día bien pueden funcionar— Diana Rojas (@DianaRojas7227) June 28, 2026
Retrasos en Línea B
Usuarios reportan retrasos en la estación Nezahualcóyotl de la Línea B, que corre de Buenavista A Ciudad Azteca.
Domingo,temprano,sin afluencia alta de gente y ustedes ya están valiendo verga!🫠— Elcastigodelvicio (@AldoCamelaGarc1) June 28, 2026
A ver a qué hora se mueven pendejos siempre es lo mismo.✊🏽 pic.twitter.com/d4FioCKBar