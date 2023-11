El festival Viña del Mar 2024 anuncia a sus primeros artistas

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024 anunció su primera tanda de artistas para esta nueva edición, que se realizará del 25 de febrero al 1 de marzo.

Como cada año, este festival tendrá una variedad de artistas de talla internacional tanto actuales como también clásicos.

La alcaldesa de la región de Viña del Mar 2024, Macarena Ripamonti, fue la encargada de dar el anuncio de los primeros artistas que se presentarán en este esperado evento.

A lo largo de los seis días que durará el festival, las bandas y artistas tocarán para miles de personas en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, lugar en donde se ha realizado este magno evento desde hace más de 60 años.

Aquí te presentamos a los primeros músicos que ya están confirmados.

Domingo 25 de febrero

Alejandro Sanz

El músico español deleitará al público chileno con algunos de sus éxitos más emblemáticos tales como “Amiga Mía” y “Corazón Partío”.



Manuel Turizo

El colombiano Manuel Turizo pondrá a bailar al público con sus característicos temas de reggaetón, los cuales han sido un éxito en varias partes del mundo.

Lunes 26 de febrero

Andrea Bocelli

Una de las figuras más emblemáticas de la de ópera en la época contemporánea, Andrea Bocelli, avivará el ambiente de la Quinta Vergara con su melodiosa voz.

Miranda!

Uno de los duetos musicales más exitosos de Argentina de los últimos 20 años, Miranda!, deleitará al público con temas como “Perfecta” y “Don”.

Martes 27 de febrero

Maná

La agrupación liderada por Fher proyectará un poco del espíritu mexicano entre el público chileno.

Men At Work

Ésta icónica agrupación australiana recordada por temas como “Down Under” y “Who Can It Be Now?” ofrecerá una noche nostálgica llena de éxitos.

Miércoles 28 de febrero

Mora

Uno de los talentos más recientes que se encuentran en esta edición del festival, Mora, hará bailar al público con sus temas de reggaetón, los cuales han sido muy escuchados en la actualidad.



Anitta

La sensación del reggaetón de Brasil, Anitta, estará presente para el público más joven que se presente en el evento.

Jueves 29 de febrero en Viña del Mar 2024

Los Bunkers

Una de las bandas del rock alternativo en español más emblemáticas de la década de los 2000, Los Bunkers, retumbará Viña del Mar con toda una serie de clásicos. Recordemos que esta banda recientemente regresó a los escenarios después de una ausencia de varios años.



Young Cister

Este artista chileno de trap pondrá a bailar al público con un poco de su reciente repertorio musical.

Viernes 1 de marzo

Peso Pluma

Ésta celebridad mexicana de los corridos tumbados que ya ha traspasado fronteras alrededor del mundo emocionará a sus fans chilenos.



María Becerra

La llamada “Nena de Argentina”, quien se ha convertido en una de las artistas más queridas de reggaetón en la actualidad, se presentará para interpretar temas como “Corazón Vacío” y “Miénteme”.