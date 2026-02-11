Hallan restos humanos tras cateo dentro del Mercado Morelos en Puebla

Restos óseos humanos fueron localizados tras un cateo realizado al interior del Mercado Morelos , en la ciudad de Puebla , confirmó hoy la Fiscalía General del Estado. La intervención se ejecutó en inmuebles ubicados sobre la calle 48 Norte, donde desde el martes se mantienen diligencias ministeriales.

De acuerdo con la autoridad, el hallazgo ocurrió durante un segundo cateo efectuado bajo protocolos técnicos y jurídicos, con participación de peritos especializados; los restos serán trasladados al Instituto de Ciencias Forenses para los estudios correspondientes.

Macabro hallazgo tras cateos en Mercado Morelos de Puebla

La Fiscalía informó por medio de sus canales oficiales que las acciones comenzaron un día antes con la ejecución de dos cateos en puntos distintos dentro del Mercado Morelos. El primero permitió el aseguramiento de dos motocicletas con reporte de robo vigente, que quedaron a disposición del Ministerio Público.

En el segundo inmueble inspeccionado fue donde se localizaron los restos óseos, cuya procedencia y antigüedad serán determinadas mediante análisis periciales.

Desde las primeras horas del miércoles 11 de febrero, las inmediaciones del Mercado Morelos fueron parcialmente cerradas mientras se realizaban las diligencias ministeriales. Patrullas bloquearon la circulación vehicular sobre la 48 Norte para permitir el desarrollo del cateo.

El operativo contó con seguridad perimetral de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes resguardaron el área durante los trabajos del personal ministerial en el inmueble intervenido.

Fiscalía investiga si restos óseos provienen de actos ilícitos

La Fiscalía del Estado de Puebla señaló que las labores en la zona siguen en curso para determinar si existen más indicios relacionados con hechos ilícitos; hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas vinculadas con el hallazgo.

El Mercado Morelos, uno de los puntos comerciales más concurridos de Puebla, permanece bajo vigilancia mientras se desarrollan las investigaciones.