FGJ investiga la muerte de una enfermera en hospital de Polanco; apareció en un consultorio

Por la muerte de una mujer en un hospital ubicado en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México abrió carpeta de investigación bajo protocolo de feminicidio; esto porque la víctima, según testigos, era enfermera, trabajaba en el lugar y estaba en el piso de un consultorio con lesiones en el rostro.

Una línea de investigación del ministerio público establece que pudo tratarse de una caída por los padecimientos de salud que tenía la mujer, informó la Fiscalía que integra la carpeta de investigación.

El hospital está ubicado en avenida Ejército Nacional, colonia Granada, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí acudieron investigadores, y peritos en diversas materias, para realizar las diligencias por el presunto feminicidio.

¿Qué pasó en el hospital de Polanco donde encontraron a una enfermera muerta?

De acuerdo con las primeras investigaciones, personal del nosocomio notificó que en uno de los consultorios se encontraba una mujer inconsciente. Por ese motivo, los elementos de la Policía de Investigación (PDI) se presentaron en el lugar de los hechos, donde observaron a la mujer sin vida, quien se encontraba en el suelo y presentaba lesiones en el rostro.

En las entrevistas con testigos, estos informaron que ella laboraba en el hospital y ha circulado la información de que se trata de una jefa de enfermeras del establecimiento.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Feminicidio, al tomar conocimiento de los hechos, solicitó la intervención del personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, particularmente de las áreas de criminalística y fotografía, para realizar las primeras diligencias con el objetivo de saber la causa de muerte y hacer el levantamiento del cuerpo para su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), para realizarle la autopsia de ley.

Trabajadores del hospital encontraron a la enfermera muerta en un consultorio, con golpes en el rostro|Foto: Ilustrativa Unsplash

Investigan en cámaras del Hospital de Polanco la muerte de la enfermera

Los detectives de la PDI entrevistaron a testigos, y realizan el análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia del inmueble, a fin de esclarecer los hechos.

Después de realizarse diversas entrevistas y llevarse a cabo la intervención pericial, una de las líneas de investigación señala que pudo tratarse de una caída a consecuencia de los padecimientos de salud que tenía la mujer, no obstante, continúan las investigaciones y será la necropsia de Ley la que determine la causa de muerte.

Una célula multidisciplinaria de la Dirección General de Atención a Víctimas brinda acompañamiento jurídico y psicológico a familiares de la persona fallecida.