Metro CDMX hoy lunes 13 de julio: Consulta los retrasos y avance EN VIVO
¡Toma previsiones! Antes de salir de casa hoy lunes 13 de julio, revisa cómo va el avance de trenes en la red de 12 líneas del Metro CDMX.
Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 13 de julio de 2026.
Metro CDMX hoy lunes 13 de julio: Consulta los retrasos y avance EN VIVO
Retrasos en Línea 9
Pasajeros indican retraso en el paso de trenes en la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya.
Recuerda que la Línea 2 del Metrobús tiene un recorrido similar de oriente a poniente de la CDMX.
@MetroCDMX como siempre hijos de su puta madre con su servicio de mierda ahora en línea 9 con sus putos retrasos , solo espero que algún día hagan bien su trabajo putos wevones de mierda— Ignacio Méndez (@Gil2016Im) July 13, 2026
Retrasos en Línea 2
Usuarios reportan que los trenes se detienen por demasiado tiempo en la Línea 2 en sentido de Cuatro Caminos a Tasqueña. Agregan que hay demasiadas personas en la estación Normal.
@MetroCDMX ahora xq carajo se viene parando la línea 2 de 4 caminos a Taxqueña ya esta a reventar en la normal son unasco— Alondra ʕ •ᴥ•ʔ (@Alondropithecus) July 13, 2026