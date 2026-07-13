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Metro CDMX hoy lunes 13 de julio: Consulta los retrasos y avance EN VIVO

¡Toma previsiones! Antes de salir de casa hoy lunes 13 de julio, revisa cómo va el avance de trenes en la red de 12 líneas del Metro CDMX.

foto de vagón del Metro y andén de la Línea 12.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @danavenegas31.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te ofrece el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 13 de julio de 2026.

Metro CDMX hoy lunes 13 de julio: Consulta los retrasos y avance EN VIVO

Retrasos en Línea 9

Pasajeros indican retraso en el paso de trenes en la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya.

Recuerda que la Línea 2 del Metrobús tiene un recorrido similar de oriente a poniente de la CDMX.

Retrasos en Línea 2

Usuarios reportan que los trenes se detienen por demasiado tiempo en la Línea 2 en sentido de Cuatro Caminos a Tasqueña. Agregan que hay demasiadas personas en la estación Normal.

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