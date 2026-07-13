Rescate a tres personas extraviadas en el Parque Nacional Ajusco activa alarma de desapariciones en la zona

Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México se registró en el sur de la capital tras recibir el reporte de tres personas que se perdieron en una zona boscosa en las inmediaciones del Parque Nacional Ajusco, ubicado dentro de la alcaldía Tlalpan.

La alerta se encendió cuando ciudadanos de la zona notificaron a las autoridades que una mujer y dos hombres no lograban encontrar el camino de regreso, lo que obligó a los oficiales de la SSC a llevar a cabo un plan de rescate para desplegar distintas cuadrillas en puntos estratégicos del parque.

Tres personas que se encontraban extraviadas en el Parque Nacional Ajusco fueron rescatadas por elementos de la @SSC_CDMX



Una mujer fue trasladada al hospital por deshidratación y bajos niveles de glucosa; las autoridades llaman a extremar precauciones al visitar zonas… pic.twitter.com/DpiBsvFgad — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 13, 2026

Localizan a tres personas extraviadas en El Ajusco

Tras varios minutos de caminata y labores de descenso en terrenos complicados, los equipos especializados de la SSC lograron ubicar a los tres excursionistas. De manera inmediata, los rescatistas los resguardaron y los trasladaron a una zona segura para comenzar con las revisiones correspondientes. Los paramédicos del ERUM les realizaron una valoración médica general en el lugar y detectaron que las tres personas presentaban cuadros de deshidratación, aunque afortunadamente se encontraban estables.

Sin embargo, la situación de la mujer requirió una atención más detallada debido a que manifestó sentir mareos y mucha hambre, además de registrar niveles bajos de glucosa. Por esta razón, los paramédicos decidieron trasladarla a un hospital cercano para que recibiera atención especializada y descartar cualquier problema de salud mayor, proceso en el que estuvo acompañada por un familiar que llegó al sitio del rescate.

El hoyo negro de desapariciones en el Ajusco

Detrás de este caso se esconde una problemática mucho más profunda que ha convertido a esta reserva forestal en un auténtico "hoyo negro" de inseguridad dentro de la capital. El Ajusco y la alcaldía Tlalpan han dejado de ser vistos únicamente como zonas de recreación natural debido a una alarmante crisis de seguridad. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tan solo en el último año se han reportado formalmente 141 personas desaparecidas en esta demarcación, de las cuales la gran mayoría continúa sin ser localizada. Sin embargo, colectivos civiles y brigadas de búsqueda locales advierten que la cifra de reportes acumulada en los últimos cinco años supera los 300 casos vigentes, alimentados por actividades delictivas que van desde la tala ilegal hasta la presencia de células de la delincuencia organizada.

A un año de la desaparición de Ana Ameli en el Ajusco, su madre no baja los brazos

Uno de los casos más conocidos de esta dolorosa estadística es el de la joven Ana Amelí García Gámez, quien precisamente hace un año, el 12 de julio de 2025 desapareció sin dejar rastro tras realizar un ascenso al Pico del Águila en el Ajusco.