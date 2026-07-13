La forma de tramitar tu Cartilla Militar si se te pasó el registro para el Servicio obligatorio en el primer escalón de 2026

¡Atención! El cumplimiento del Servicio Militar Nacional es un mandato civil obligatorio para todos los ciudadanos mexicanos por nacimiento o naturalización al cumplir los 18 años. Si por alguna razón se te pasaron los primeros plazos de registro del año o eres remiso, las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) comparten la información para que puedas regularizar tu situación y cumplir con este deber constitucional.

A quienes realizan el trámite después del año en que cumplieron la mayoría de edad se les denomina oficialmente remisos. Aunque el proceso comparte las mismas bases de la Ley del Servicio Militar, es fundamental ajustarse al calendario y los periodos oficiales vigentes para evitar incurrir en faltas administrativas o legales. Aquí te contamos todo lo que necesitas conocer.

¿Todavía no tramitas tu Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional?



Recuerda que si cumples 18 años este año o eres remiso debes sacarla, consulta los requisitos y realiza tu cita:

📲55 5276 7771 pic.twitter.com/TJjZ6NeJzJ — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) July 1, 2026

Las fechas para tramitar tu Cartilla Militar si se te pasó el registro en el primer escalón de 2026

La clave para quienes no realizaron el trámite en el primer escalón del año radica en el periodo general de Alistamiento. Las Juntas Municipales y las Alcaldías de Reclutamiento mantienen sus ventanillas abiertas en un plazo único que comenzó el pasado 2 de enero y que cerrará de forma definitiva el próximo 15 de octubre de 2026.

Estos son los pasos para realizar este proceso de regularización:



Localiza tu oficina de Reclutamiento: Debes acudir personalmente a la Junta Municipal de Reclutamiento de tu ayuntamiento o a la oficina homóloga en tu Alcaldía si vives en la Ciudad de México. Entrega de papelería básica: Presenta en original y copia tu Acta de nacimiento El requisito extra para remisos foráneos: Si eres remiso (es decir, que debiste tramitarla en años anteriores al cumplir los 18 años) y actualmente vives en un municipio o alcaldía distinta a la de tu nacimiento, deberás presentar obligatoriamente una Constancia de no haber tramitado la Cartilla de Identidad Militar expedida por la Junta de tu lugar de origen. Esto evita registros duplicados.

Haber dejado pasar el primer escalón y registrarte en esta fase de alistamiento general implica que te integrarás al calendario regular de cierre de año. Una vez que entregues tus documentos antes del límite de octubre, quedarás inscrito formalmente para participar en la fase del Sorteo general del S.M.N., el cual se llevará a cabo durante el mes de noviembre de 2026.