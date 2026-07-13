¡Tragedia en Iztapalapa! Hombre muere tras ser atropellado por un tráiler en Eje 5 Oriente; chófer trata de darse a la fuga

Grave accidente en la CDMX. En las primeras horas de este 13 de julio 2026, un hombre de aproximadamente 50 a 55 años, perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler de carga en calles de Iztapalapa; el conductor trató de huir en el lugar.

Chófer del tráiler intenta escapar tras atropellamiento en Iztapalapa

Los primeros reportes indican que el atropellamiento del hombre ocurrió cuando el tráiler transitaba sobre el Eje 5 Oriente, a la altura del cruce con Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia San Pablo, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Aunque no se revelaron detalles del cómo ocurrió el trágico accidente. El chófer de la pesada unidad trató de huir del lugar en dirección al Metro Constitución de 1917, dejando a la víctima tendida sobre el pavimento.

Paramédicos llegaron al sitio para brindarle atención médica al sujeto; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas por el atropellamiento.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del hombre; sin embargo, se estima que la víctima tenía entre 50 a 55 años de edad.

🔴Atropella a un hombre y se da a la fuga#Iztapalapa | Un hombre perdió murió tras ser atropellado por un tráiler en Eje 5 Oriente, a la altura de Calzada Ermita Iztapalapa.



De acuerdo con los primeros reportes, el conductor huyó del lugar, pero fue localizado más tarde por… pic.twitter.com/ISHP2sgp77 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 13, 2026

Capturan al presunto responsable y aseguran la zona de la tragedia

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lograron localizar el tráiler presuntamente involucrado en el accidente de Iztapalapa tras un intenso operativo de búsqueda.

Al dar con la pesada unidad, el conductor fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Por otro lado, la zona del incidente fue acordonada por elemento de seguridad para que el personal de Servicios Periciales realizara el levantamiento de indicios. El cuerpo de la víctima fue trasladado al servicio forense. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.