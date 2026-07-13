Calles cerradas en CDMX: Afectaciones viales por marchas y bloqueos de este lunes 13 de julio 2026; rutas alternas
Estas son las calles cerradas, afectaciones viales y bloqueos por las marchas en la CDMX para este lunes; conoce las rutas alternas para evitar el tráfico.
¿Caos vial en la CDMX? Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 13 de julio 2026.
¿Qué calles están cerradas HOY? Afectaciones por marchas en CDMX este lunes
Manifestantes se incorporan hacía Eje 1 Poniente
Manifestantes provenientes de Paseo de la Reforma, se incorporan hacía el Eje 1 Poniente, en la alcaldía Cuauhtémoc; se recomienda transitar con precaución por la zona.
Alternativas viales por marcha en Eje 1 Poniente: Av. Insurgentes y Balderas.
#PrecauciónVial | Marcha proveniente de Av. Paseo de la Reforma al Oriente, se incorpora hacia Eje 1 Poniente, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Balderas. pic.twitter.com/EbW2L491C9— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 13, 2026
Manifestantes se concentran en Paseo de la Reforma
Un grupo de manifestantes, provenientes de Av. Insurgentes y Maestro Antonio Caso, llegan a Paseo de Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Alternativas viales por protestas: Circuito Interior y Av. Chapultepec.
#PrecauciónVial | Manifestantes de Av. Insurgentes y Maestro Antonio Caso, arriban sobre Av. Paseo de la Reforma no. 164, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Circuito Interior y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/3nl3KVPGK0— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 13, 2026
¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes?
La Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió las marchas que habrá en la Ciudad de México a lo largo de este lunes 13 de julio 2026, ¿qué calles serán afectadas?
🛑 9:00 horas - Manifestantes en Av. Reforma no. 50, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
🛑 11:00 horas - Concentración de manifestantes en Francisco del Paso y Troncoso no. 219, col. Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.
🛑 12:00 horas - Marcha de Av. Juárez s/n, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc con destino hacia Av. Luis Enrique Erro s/n., col. Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 13 de julio en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 13, 2026
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Encharcamiento en bajo puente de Fray Servando Teresa de Mier
Se reporta un encharcamiento en bajo puente de Fray Servando Teresa de Mier con dirección al Oriente a la altura de Calzada de San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Alternativas viales por los encharcamientos en CDMX: Eje 2 Sur.
#PrecauciónVial | Considera encharcamiento en bajo puente de Fray Servando Teresa de Mier con dirección al Oriente a la altura de Calzada San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc, @SEGIAGUA laborando en el lugar. #Tlaloque2026 #AlternativaVial Eje 2 Sur. pic.twitter.com/ywFjMOAPob— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 13, 2026
Reportan manifestantes en Paseo de la Reforma
Un grupo de manifestantes se encuentra en Av. Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Hasta el momento no se reportan afectaciones viales por las protestas.
06:45 #PrecauciónVial | Considera presencia de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma No. 164, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, al momento sin afectación vehicular. pic.twitter.com/xPpy3qUxVz— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 13, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?
¡Qué no te multen! El Hoy No Circula para este lunes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 13, 2026
El #HoyNoCircula de este lunes 13 de julio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/Nw48gubLwg