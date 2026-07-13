Cae en Iztapalapa presunto extorsionador y narcomenudista; llevaba más de 100 dosis de droga

Al oriente de la Ciudad de México (CDMX), elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron la detención de Mario Iván “N”, quien presuntamente estaría ligado al grupo criminal “H1-A1”.

El hombre fue detenido cuando circulaba por la colonia Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, cuando uniformados se percataron que conducía a exceso de velocidad. Fue ahí donde encontraron que estaba en posesión de un arma de fuego y más de 100 dosis de droga.

¿Quién es Mario Iván “N” y por qué lo detuvieron?

A través de sus redes sociales, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho informó de la detención de un presunto integrante de una banda criminal dedicada a la extorsión, narcomenudeo y homicidio en la capital.

Mario Iván “N”, identificado como presunto familiar de un sujeto conocido con el alias de “El Alemán”, relacionado con una célula extensión de la Nueva Familia Michoacana, fue detenido sobre la avenida Javier Rojo Gómez, en la colonia Central de Abasto.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto y la desarticulación de células delictivas, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en @Alc_Iztapalapa , a Mario Iván "N", presunto integrante de un grupo delictivo… pic.twitter.com/JWRspv9FpU — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 13, 2026

Durante la revisión, los agentes le aseguraron más de 100 dosis de aparente droga, así como un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos útiles, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Zonas de CDMX donde opera el grupo criminal H1-A1

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que Mario Iván “N” forme parte de la banda criminal “H1-A1”, ya que solo se precisó que está señalado de pertenecer a una banda dedicada a la venta de drogas y cobro de piso.

No obstante, se le vincula con esta célula de la Nueva Familia Michoacana, cuya principal zona de operación se concentra en el oriente de la capital y municipios colindantes del Estado de México.

Entre las alcaldías donde las autoridades han detectado actividades de este grupo se encuentran Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Tláhuac.

Las investigaciones atribuyen a esta organización delitos como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, distribución de drogas y homicidios.

