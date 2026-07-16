FGR entrega a “El Jando” a Estados Unidos: Es el piloto que llevó a “El Mayo” a su captura

Es un misterio cómo se enteró la Fiscalía General de la República que Mauro Alberto Nuñez, alias “El Jando” fue el piloto de la aeronave que llevó al “Mayo” Zambada y a uno de los hijos de “El Chapo” a Estados Unidos.

El piloto regresó a territorio nacional y seis meses después, el 8 de febrero de 2025, el ejército lo detuvo en Sinaloa, tres días después de que Omar García Harfuch lo catalogó como presunto responsable.

Hace dos meses, el Keegan Hamilton de Los Angeles Times, publicó una investigación sobre Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa, revelando que “El Jando” fue quien llevó a Zambada a territorio estadounidense.