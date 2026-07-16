De la captura a la libertad: así quedó el caso de “El Titán”, señalado por huachicol

La detención de José Antonio Cortés Huerta, alias "El Titán", fue presentada por el Gobierno de México como parte de un operativo contra una presunta red dedicada al huachicol fiscal. Sin embargo, poco más de dos meses después de su captura, un juez dejó sin efectos su vinculación a proceso y una jueza determinó no procesarlo, por lo que actualmente se encuentra en libertad.

El caso pasó de ser anunciado como un golpe contra el robo de combustible a resolverse en los tribunales con decisiones favorables para el imputado, derivadas de su estado de salud y de las resoluciones judiciales sobre las pruebas presentadas por la autoridad.

El Gobierno lo presentó como presunto operador de una red de huachicol

José Antonio Cortés Huerta fue detenido el 9 de mayo durante un operativo realizado en Nuevo León, en el que participaron fuerzas federales y se ejecutaron cateos en inmuebles de Monterrey, San Pedro Garza García y Allende.

Como resultado de la operación, las autoridades informaron el aseguramiento de armas, droga, vehículos y animales exóticos.

Tras la captura, el Gobierno federal dio a conocer el caso durante la conferencia matutina y señaló que Cortés Huerta era identificado como un presunto integrante de una célula vinculada al Cártel del Noreste, dedicada, de acuerdo con la investigación oficial, al traslado y distribución ilegal de combustible en distintas regiones del país.

La detención fue presentada como parte de las acciones emprendidas contra el llamado huachicol fiscal.

José Antonio Cortés Huerta, alias "El Titán", señalado como presunto líder de una red de robo de combustible vinculada al Cártel del Noreste, quedó en libertad luego de que un juez le concediera beneficios legales por problemas de salud y posteriormente no fuera vinculado a… pic.twitter.com/53gwZkSmqp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

Su defensa argumentó problemas cardíacos

Durante el proceso penal, la defensa de José Antonio Cortés Huerta promovió diversos recursos legales al señalar que el imputado padecía problemas graves de salud.

De acuerdo con documentos del Poder Judicial de Nuevo León, los abogados sostuvieron que permanecer en prisión representaba un riesgo para su vida debido a padecimientos cardíacos, además de posibles complicaciones cardiovasculares, lesión renal aguda, falla multiorgánica y muerte.

Con base en esa información médica, un juez autorizó que abandonara el penal de Apodaca para ser trasladado al Hospital Universitario de Nuevo León. La medida se cumplió el 17 de junio.

Posteriormente, la defensa solicitó que continuara el procedimiento bajo arraigo domiciliario, petición que también fue concedida por la autoridad judicial.

Las resoluciones judiciales modificaron su situación jurídica

El 8 de julio, un juez de Nuevo León concedió a Cortés Huerta una suspensión definitiva que dejó sin efectos la vinculación a proceso que enfrentaba.

Cinco días después, el 13 de julio, una jueza de Cadereyta resolvió no vincularlo a proceso, al considerar que existía falta de pruebas y presuntas irregularidades durante los cateos relacionados con su detención.

Con esa resolución, José Antonio Cortés Huerta recuperó su libertad.

Un caso con un desenlace distinto al anunciado tras su captura

Al momento de su detención, las autoridades señalaron que "El Titán" era considerado un presunto operador de Roberto Blanco Cantú, conocido como "El Señor de los Buques", personaje investigado por su presunta relación con el huachicol fiscal.

Las resoluciones emitidas por los juzgados de Nuevo León modificaron el curso del caso. Primero se autorizó su salida del penal para recibir atención médica, después se le concedió el arraigo domiciliario y, finalmente, se dejó sin efectos la vinculación a proceso y se determinó no procesarlo por los delitos que le fueron imputados, al considerar que existían insuficiencias probatorias y presuntas irregularidades en las diligencias de cateo.