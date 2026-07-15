Niños y adultos mayores en riesgo en la Cuauhtémoc: Zanja abierta con agua y escombros acecha el paso en Eje Central

¡Alerta en CDMX! Automovilistas, peatones, así como madres y alumnos de un jardín de niños están en riesgo debido a una zanja abierta y montones de escombro en Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Habitantes de la zona piden a las autoridades que el problema se resuelva lo más pronto posible.

Sin protección y con agua acumulada: La obra que amenaza a peatones y automovilistas

En el lugar permanece la zanja abierta con agua cumulada, material de construcción, así como una delimitación únicamente con cinta preventiva, lo que obliga a ciclistas continuar su camino, exponiéndose al tránsito vehicular.

Por otro lado, madres y padres de familia del jardín de niños, ubicado cerca de la zona de riesgo, señalan que la situación es preocupante, ya que representa un peligro para las niñas, niños y adultos mayores que pasan por ahí, sobre todo en los horarios de entrada y salida del plantel preescolar.

Los menores, adultos mayores y otros peatones deben sortear la obra para poder cruzar por este camino.

Además del riesgo para los peatones, la reducción del espacio también afecta la circulación de los vehículos y podría provocar accidentes si no se concluyen los trabajos o se refuerzan las medidas de seguridad en la zona.

¿Qué han dicho las autoridades respecto al tema de la zanja en la Cuauhtémoc?

Hasta el momento, las autoridades no han dado un declaración oficial respecto al tema de la zanja abierta en calles de Eje Central Lázaro Cárdenas, por lo que se desconoce su postura, así como si enviarán a elementos necesarios para reparar el problema.

Afortunadamente, la zanja no ha dejado personas heridas; sin embargo, peatones y vecinos de la zona temen que haya un accidente.

¿Qué hacer en caso de encontrar una zanja abierta en calles de CDMX?

¡Atención, capitalinos! Si caminas por las calles de la CDMX y encuentras una zanja abierta, lo primero que debes hacer es evitar acercarte a la zona, así como clocar peso sobre los bordes.

En caso de que en la zanja exista una fuga de agua o se reporte riesgo de derrumbe, es importante llamar de inmediato a Locatel CDMX o a Protección Civil para que acordonen el área y evalúen la situación.