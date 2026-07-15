¿A qué hora inicia la marcha de la CNTE en CDMX? Estas son las calles afectadas para este jueves; alternativas viales

¡Volverán a tomar las calles de CDMX! Integrantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron una megamarcha para este jueves 16 de julio 2026, lo que podría colapsar las vialidades principales de la Ciudad de México; te compartimos el horario, las afectaciones y alternativas viales por las protestas.

La convocatoria fue difundida por la Sección 9 Democrática, la Sección 10 y otros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

¿A qué hora inicia la marcha de la CNTE en CDMX este 16 de julio 2026?

La marcha de la CNTE en CDMX iniciará alrededor de las 9:00 horas de este jueves 16 de julio 2026 , con la concentración de manifestantes afuera de las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos (CGHR), cerca del Metro Isabel la Católica.

Se espera que los agremiados comiencen a reunirse al menos unas horas antes del inicio de la manifestación, por lo que el caos vial en la Ciudad de México podría comenzar desde las primeras horas del día.

Mapa de las calles afectadas por marcha de la CNTE en CDMX este jueves

¡Toma precauciones! La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que la marcha comenzará en las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos, ubicadas en Isabel la Católica no. 165, cerca del Metro Isabel la Católica, en el Centro Histórico, de la Ciudad de México.

Debido a la marcha de la CNTE se prevén que algunas calles de la CDMX presenten complicaciones e incluso cierres viales; te compartimos la vialidades afectadas.



Calle Isabel la Católica , tramo cercano al cruce con las avenidas principales del centro.

, tramo cercano al cruce con las avenidas principales del centro. Calles aledañas al Centro Histórico podrían verse afectadas por el avance de contingentes, así como la presencia de vehículos.

Otra vez…



La insaciable CNTE saldrá a las calles



La Sección 9 llevará a cabo una movilización el jueves en CDMX pic.twitter.com/sZlewQFXCZ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 14, 2026

Alternativas viales por la marcha de la CNTE este 16 de julio 2026

Aunque no ha definido un punto de llegada, se espera que la marcha de de la CNTE afecte vialidades importantes de la Ciudad de México, por ello, te compartimos algunas alternativas viales para este jueves:

