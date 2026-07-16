Exdirectora del Colegio Enrique Rébsamen no tiene cómo pagar a víctimas del colapso por sismo

Mónica García Villegas, exdirectora del Colegio Enrique Rébsamen, en la alcaldía Tlalpan, no cuenta con recursos para cubrir la reparación del daño de más de 11 millones de pesos a las víctimas tras el colapso de la escuela durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Durante la audiencia de ejecución de sentencia su defensa señaló que el predio donde se ubicaba la escuela continúa sujeto a un proceso de extinción de dominio, en tanto, continúa el proceso para definir como puede cubrir con la medida dictada por el juez.

¿Cuántas personas murieron en el Colegio Enrique Rébsamen?

El 19S, como es recordado el sismo que sacudió a la CDMX en septiembre de 2017, colapsó decenas de edificios, entre ellos, el Colegio Enrique Rébsamen, ubicado en Rancho Tamboreo 11 en Coapa. En la escuela murieron 26 personas por el colapso del plantel.

¿Qué pasó con Miss Moni, exdirectora del Colegio Enrique Rébsamen?

Mónica García Villegas fue sentenciad a 36, pero en febrero del año pasado, se determinó que su condena fue reducida a 29 años, 5 meses y 22 días de prisión, pena que se encuentra cumpliendo actualmente en el encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa.

La sentencia que se había dado primero era una condena de aproximada de 33 años, pero esta aumentó pena a 36 años de prisión y después se redujo.

Un Tribunal de Enjuiciamiento absolvió a "Miss Moni" luego de determinar "que no se encuentra acreditado el delito de responsabilidad de propietario del inmueble, donde se desarrolla la edificación", de acuerdo con el fallo.

En septiembre de 2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, solicitó 57 años de prisión contra “Miss Moni”.

Eran 52 años de prisión por el delito de homicidio culposo, al tener calidad garante de las vidas de todos los que conformaban la comunidad educativa, y cinco años adicionales por el delito de Responsabilidad de Director Responsable de Obra (DRO) o Corresponsables, hipótesis de propietaria.