Fuga lleva dos semanas de agua desperdiciada en la CDMX y un cruce cada vez más peligroso

Una fuga de agua que lleva más de dos semanas sin ser reparada mantiene preocupados a vecinos de la colonia Miguel Hidalgo Cuarta Sección, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. El desperdicio constante de agua ya provocó afectaciones en el pavimento y complicó la circulación sobre la carretera Picacho Ajusco, a la altura de la calle Hugo Dorner.

Además del agua que sigue escurriendo hacia calles cercanas, los habitantes aseguran que el problema ha empeorado con el paso de los días y las lluvias, sin que hasta el momento exista una solución por parte de las autoridades.

¿Dónde está la fuga de agua en Picacho Ajusco?

El punto afectado se ubica en el cruce de la carretera Picacho Ajusco y la calle Hugo Dorner. De acuerdo con vecinos, la fuga ha sido reportada en varias ocasiones, pero continúa activa.

🚨 #AlertaVial | Fuga de agua daña pavimento en Picacho Ajusco



💧 Una gran fuga de agua sobre la carretera Picacho Ajusco y Hugo Dorner, colonia Miguel Hidalgo cuarta sección, lleva más de dos semanas sin ser atendida.



Vecinos reportan pavimento dañado y socavones, mientras… pic.twitter.com/QvnHX56iQP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

La constante filtración ya comenzó a deteriorar el asfalto, donde incluso se han formado pequeños socavones por la acumulación de agua.

Además del desperdicio de agua, quienes transitan por la zona denuncian que los semáforos del cruce llevan aproximadamente una semana sin funcionar en ambos sentidos, lo que aumenta el riesgo de accidentes en una de las vialidades con mayor circulación de la zona.

Los vecinos esperan que personal de Obras, así como brigadas encargadas de detectar y reparar fugas de agua en la Ciudad de México, atiendan el reporte antes de que el daño al pavimento y las afectaciones a la movilidad sean mayores.

¿Dónde reportar una fuga de agua en la CDMX?

Para reportar una fuga de agua en la CDMX, marca la Línea H2O al *426 desde cualquier celular. El servicio opera las 24 horas, los 365 días del año. Ten a la mano la dirección exacta, referencias visuales y anota el folio de seguimiento que te proporcionen.

Otras opciones directas para levantar tu reporte y solicitar reparación son:

