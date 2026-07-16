¿Tu auto circula este jueves? La restricción del Hoy No Circula que debes conocer antes de salir

Si este jueves 16 de julio de 2026 tienes previsto salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, lo mejor es revisar antes las restricciones del programa Hoy No Circula. Un descuido puede salir caro, ya que incumplir con esta medida no solo implica una multa económica, sino también el riesgo de que el vehículo sea enviado al corralón.

El programa ambiental continúa aplicándose de manera habitual en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Su objetivo es disminuir la emisión de contaminantes y contribuir a mejorar la calidad del aire.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 16 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este jueves 16 de julio deben suspender su circulación los vehículos con:



Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción estará vigente de las 5:00 de la mañana a las 22:00 horas, por lo que durante ese periodo estos automóviles no podrán transitar en las zonas donde aplica el programa.

Los conductores de vehículos foráneos también deben prestar atención, ya que dependiendo de su tipo de verificación o si no cuentan con un pase turístico vigente, podrían estar sujetos a las mismas limitaciones.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están obligados a detener su marcha. Entre las principales excepciones se encuentran los vehículos con holograma 00 y 0, además de los autos eléctricos e híbridos, los cuales, en condiciones normales, pueden circular sin restricciones.

No obstante, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que una contingencia ambiental puede modificar temporalmente las reglas del programa y ampliar las restricciones de circulación.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

La multa por ignorar el Hoy No Circula

Pasar por alto el calendario del Hoy No Circula puede representar un fuerte golpe al bolsillo. La sanción económica oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 3 mil pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA.

A ello se suma la posibilidad de que el automóvil sea remitido al corralón, generando gastos adicionales por el servicio de arrastre y por el tiempo que permanezca resguardado.

Por ello, antes de salir de casa conviene verificar si el vehículo tiene restricciones, especialmente si el recorrido incluye vialidades de la Ciudad de México o municipios del Estado de México donde opera este programa.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

Calendario semanal del Hoy No Circula

El programa mantiene el siguiente esquema durante la semana:



Lunes : engomado amarillo, placas terminación 5 y 6.

: engomado amarillo, placas terminación 5 y 6. Martes : engomado rosa, placas terminación 7 y 8.

: engomado rosa, placas terminación 7 y 8. Miércoles : engomado rojo, placas terminación 3 y 4.

: engomado rojo, placas terminación 3 y 4. Jueves : engomado verde, placas terminación 1 y 2.

: engomado verde, placas terminación 1 y 2. Viernes: engomado azul, placas terminación 9 y 0.

En todos los casos, el horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas, salvo que las autoridades ambientales anuncien modificaciones derivadas de una contingencia.