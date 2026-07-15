¡Trágica mañana en Azcapotzalco! Menor de edad muere tras caer de lo altos en una Unidad Habitacional en los límites de Azcapotzalco y Tlanepantla

En las primeras horas de este 15 de julio 2026, se reportó la muerte de una persona menor de edad tras caer presuntamente de las alturas en una Unidad Habitacional El Rosario, ubicada en los límites de Azcapotzalco y Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

Vecinos localizan a la víctima y paramédicos confirman el fallecimiento en El Rosario

Los primeros reportes indican que la persona menor de edad fue encontrada por vecinos de la Unidad Habitacional El Rosario, que rápidamente llamaron a los servicios de emergencia para apoyar a la víctima.

Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para brindarle atención médica a la víctima; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona menor de edad que perdió la vida o si los familiares ya fueron notificados del lamentable descenso. Tampoco se sabe si la víctima menor de edad atentó contra su vida o cayó de la Unidad Habitacional El Rosario.

Zona acordonada en El Rosario: Autoridades indagan las causas de la tragedia

Por el momento, la zona permanece acordonada y bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, mientras se espera el arribo de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes realizarán el levantamiento del cuerpo e iniciarán la carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Elementos de seguridad aún no han dado un reporte oficial en el que se explique el cómo ocurrieron los lamentables hechos de este miércoles 15 de julio 2026.

¿Qué pasa cuando hallan un cadáver dentro de un domicilio en CDMX?

Tras el hallazgo de un cadáver dentro de un domicilio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activa el protocolo de primer respondiente.

La escena del lugar es asegurada y acordonada para no alterar los indicios, posteriormente, el personal de Servicios Periciales realiza el levantamiento y traslado al anfiteatro para determinar la causa de muerte.