¿Guerra vs La Unión Tepito? Lo que se sabe del VIDEO del CJNG contra criminales en CDMX y Edomex

Un video de supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fundó Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", circuló en redes sociales lanzando una advertencia de limpieza dirigido a delincuentes de la Ciudad de México (CDMX) y el grupo delictivo La Unión Tepito.

No es la primera vez que grupos criminales publican en redes sociales grabaciones advirtiendo, retando o amenazando a sus rivales, en esta ocasión, el cártel de las cuatro letras o CJNG, habría grabado un mensaje para controlar a quellos que usan su nombre sin ser de la organización criminal.

¿Qué se sabe del video CJNG contra delincuentes en CDMX?

La grabación se hizo viral, aunque no está confirmada su fecha de publicación y origen del video, donde se observan a sujetos encapuchados, armados y con equipo táctico con las letras CJNG.

Su mensaje está dirigido a la población de la CDMX y del Estado de México (Edomex), señalando que irán contra extorsionadores y aquellos que cobran derecho de piso de La Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac.

Un sujeto que toma el papel de vocero en la grabación asegura que ellos, como CJNG, no extorsionan ni cobran derecho de piso.

🔴🔴 Video que se ha hecho viral en redes sociales y que es el presagio del incremento de la violencia en la capital del país, es decir, la Ciudad de México ante la presuunta llegada del CJNG para disputar la plaza al Cártel de Tepito y Tlahuac y a todos los demás que estén pic.twitter.com/cbjfkYBsyz — Contacto Revista (@ContactoRevist) July 15, 2026

¿Quiénes son los delincuentes que menciona el video del CJNG?

En la grabación también se menciona que sujetos quitan casas y terrenos diciendo que son del CJNG, cártel que señalado de orquestar el atentado contra Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) el 26 de junio de 2020.

Entre ellos, Gerardo "N", alias "El Yayo" y Jesús Eduardo "N", "Chucho Macero", sujetos que estuvieron en la mira de las autoridades de la CDMX, pero hace algunos años.



Gerardo "N", alias "El Yayo"

Gerardo, alias “El Yayo”, fue identificado como líder del grupo criminal de "Los Rodolfos" y presunto autor intelectual de diversos crímenes. Es señalado como el principal encargado de la distribución de droga, además de ser el jefe de los sicarios de la banda.

Lo detuvieron el 21 de junio de 2020 en la colonia Florida, en la alcaldía Álvaro Obregón. "El Yayo" fue identificado como el responsable de ordenar y participar en la agresión a tiros que dejó siete muertos la madrugada del domingo 17 de febrero de 2019, en la alcaldía de Iztapalapa.

De acuerdo con las autoridades, este sujeto también ordenó el asesinato del exreo Manuel Rubio Hernández, "El Mane", miembro de la banda de "Los Molina".

La noche del domingo, fue detenido en Ciudad de México, Gerardo Mora Corona, alias “El Yayo”, una de las cabezas del grupo criminal de Los Rodolfos y presunto autor intelectual de diversos crímenes.

|FGJ-CDMX

"Chucho Macero"

Jesús Eduardo "N", alias “El Macero" y/o "Chucho Macero", fundó la banda delictiva conocida como "Los Maceros”. Era considerado por las autoridades como uno de los principales delincuentes en el sur de la Capital.

Fue aprehendido el 30 de agosto de 2023 en la colonia Copilco Universidad, alcaldía Coyoacán, en posesión de un arma de fuego, 199 dosis de marihuana, 400 dosis de cocaína y 200 gramos de crystal.

Lo acusaron, junto con su banda, de secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidio, posesión de armas de fuego, lesiones y narcomenudeo.

Sobrevivió a tres atentados de sus rivales. De acuerdo con las investigaciones, al parecer provenía de Morelos, lo que generó conflicto y rivalidad con otros grupos delictivos, entre ellos “Los Rodolfos", “Cártel de Tláhuac” y "Los Gastones".